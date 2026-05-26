Українцям у Польщі спростили отримання водійських прав: що змінилося

Українці, які проживають у Польщі, отримали більше можливостей для складання іспиту на водійські права. У низці польських міст теоретичний іспит тепер можна проходити українською мовою.

Про це повідомляє портал InPoland.

Українська мова вже доступна для теоретичного іспиту в багатьох містах країни. Зокрема, таку опцію запровадили у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та низці інших міст.

Водночас практичний іспит, як і раніше, проводиться польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.

Щоб отримати посвідчення водія в Польщі, іноземець має відповідати кільком вимогам. Зокрема, потрібно досягти необхідного віку для відповідної категорії прав і підтвердити проживання на території Польщі щонайменше протягом 185 днів.

Також необхідно підготувати пакет документів. До нього входять заява, медична довідка, фотографія, документ, що посвідчує особу, підтвердження місця проживання, а за потреби — додаткові довідки або згода батьків для неповнолітніх.

Оформлення водійського посвідчення відбувається через систему профілю кандидата на водія — PKK. Для отримання номера PKK потрібно пройти медичний огляд, подати документи до відповідного органу за місцем проживання та дочекатися реєстрації профілю.

Після цього кандидат може записатися до автошколи або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту, проходячи лише практичні заняття з водіння.

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів потрібно сплатити збір за видачу посвідчення водія. Його розмір становить 100 злотих. Зазвичай документ виготовляють протягом дев’яти робочих днів, однак у разі додаткових перевірок процедура може тривати довше.

Перевірити статус виготовлення посвідчення можна онлайн через систему info-car.pl.

Польща подовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року. Це дає українцям більше часу для легального проживання та роботи в країні, однак після завершення дії спеціального статусу їм доведеться оформлювати інші документи для перебування, зокрема карту побиту.

Наразі українці зі статусом UKR можуть жити та працювати в Польщі без додаткових дозволів. Водночас після завершення тимчасового захисту цей статус не буде автоматично продовжено.

Крім того, у Польщі змінюються правила отримання допомоги 800+ для українських родин із дітьми. Від червня 2026 року для збереження виплат українці мають легально працювати та сплачувати податки в Польщі. За новими умовами частина заявників може втратити право на допомогу.

