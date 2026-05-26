Забрали з машини просто в ТЦК: у Кропивницькому 8-річна дівчинка провела 10 годин у військкоматі

У Кропивницькому на Кіровоградщині спалахнув гучний скандал за участю військкомату та правоохоронців. Місцевого жителя Євгенія затримали під час перевірки документів та разом із його 8-річною донькою (2018 року народження) доставили до міського територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Перелякана дитина була вимушена провести у стінах установи понад 10 годин.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на коментарі адвокатки родини, поліції та представників ТЦК.

«Знайдіть мою дитину»

За словами адвокатки затриманого Наталії Язан, інцидент стався 24 травня. Чоловік їхав на автомобілі разом із донькою, коли його зупинили поліцейські та військові. Попри заяви чоловіка, що 8-річна дівчинка перебуває виключно на його утриманні (подружжя у процесі розлучення, а мати перебувала в іншому місті), його разом із дитиною супроводили до ТЦК близько 11:00 ранку.

У військкоматі від чоловіка вимагали негайного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На прохання перенести огляд на інший день, аби мати змогу влаштувати дитину, військові відповіли відмовою. Адвокатку до будівлі ТЦК не пропустили.

«Опівночі клієнт зателефонував мені у паніці й сказав: „Знайдіть мою дитину“. До кімнати, де вони перебували, зайшли чоловіки у балаклавах та забрали дівчинку. Куди її повезли, він не знав. Жодного акту мені в ТЦК не видали», — розповіла адвокатка Наталія Язан.

Як ситуацію коментують у поліції

У поліції Кіровоградської області підтвердили, що повідомлення про перебування дитини в ТЦК надійшло їм 24 травня о 21:40. О 23:30 начальник сектору ювенальної превенції забрав дівчинку з приміщення військкомату та згодом передав матері під розписку.

Речниця поліції Оксана Ковтуненко пояснила, що у випадках, коли військовозобов’язаний підлягає доставленню до ТЦК, залишати дитину без нагляду заборонено. Діє чіткий алгоритм:

Встановлення родичів, які можуть забрати дитину. Якщо оперативно передати рідним неможливо — залучається ювенальна превенція.

Наразі поліція проводить перевірку за заявою адвокатки. Водночас зазначається, що перебування з дитиною «саме по собі не є підставою для звільнення від мобілізаційних заходів».

Позиція ТЦК: «Чоловік погодився проїхати з донькою»

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП зазначають, що діяли в межах закону. Начальниця групи комунікацій Поліна Кравченко заявила, що у громадянина не було законних підстав для відстрочки чи бронювання.

«Оскільки поруч із неповнолітньою дитиною не було інших близьких родичів, чоловік погодився проїхати до ТЦК та СП у супроводі доньки до моменту прибуття матері», — запевнили у військкоматі.

Там також додали, що про ситуацію одразу поінформували матір та ювенальну поліцію. Проте на запитання журналістів про те, чи створені в ТЦК належні умови для перебування 8-річної дитини протягом 10 годин, представниця відомства відповіді не надала.

Юридична довідка: Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Однак це право надається лише у випадках, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або відбуває покарання. Оскільки чоловік офіційно ще не розлучений, юридично він не мав автоматичного права на відстрочку через застосунок «Резерв+» чи документи.

