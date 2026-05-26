Королева Ранія зачарувала публіку, опублікувавши милий знімок зі своїми онучками

Королева Ранія з онучками Іман та Аміною / © Instagram королеви Ранії

На честь святкування 80-річчя з Дня Незалежності Йорданії, королева Ранія поділилася дуже милим сімейним фото, на якому зазнімкована зі своїми двома онучками.

На фото Її Величність зазнімкована стоячи обличчям до камери, а задом до фотографа стоять принцеса Іман (дочка кронпринца Хусейна та принцеси Раджви) та принцеса Аміна (дочка принцеси Іман та Джаміля Терміотіса).

«Святкуємо 80-річчя незалежності у найприємнішій компанії: Іман та Аміна у кольорах Йорданії», — підписала під фото королева Ранія.

Ранія обожнює своїх онучок і часто публікує кадри з ними у своєму особистому Instagram.

