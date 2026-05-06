У бронзовому костюмі-трійці та туфлях-човниках: королева Ранія на урочистому прийомі

Королева Ранія відзначила 20-річчя свого фонду Аль-Аман на урочистому вечорі.

Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Це була вечеря на підтримку майбутнього сиріт, що відбулася вчора ввечері, вона присвячена 20-річчю надання допомоги тисячам молодих людей країною.

На честь настільки знаменної річниці, присвяченої успіхам тисяч молодих людей, які здобули освіту, Ранія уникла передбачуваного вибору довгої сукні або традиційного кафтану, віддавши перевагу авангардному образу - зшитому на замовлення костюму-трійці бронзового відтінку від Giorgio Armani, взула туфлі Gianvito Rossi, а в руках тримала сумку By Kims.

Королева Ранія зібрала волосся в зачіску з об'ємом на маківці, яка відкривала великі геометричні сережки, надаючи її обличчю виразності. А макіяж був виконаний у її фірмовому стилі.

«З благодійної вечері фонду «Аль-Аман» на підтримку майбутнього сиріт, що відбувся вчора ввечері, — присвяченого 20-річчю надання допомоги тисячам молодих людей, яка стала можливою завдяки співчуванню та доброті йорданців. Дякую!», - написала королева у своєму блогу в Instagram.

