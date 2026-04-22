Королева Ранія у стильній вишиванці та пісочних штанях зустрілася з підприємцями
Королева Йорданії давно не виконувала своїх королівських обов’язків і вчора повернулася до роботи.
Її Величність зустрілася з групою молодих йорданських підприємців у Джабаль-ель-Вейбді і мала приголомшливий вигляд.
Ранія одягла пісочні штани від Max Mara, а зверху — білу сорочку з вишивкою. Через плече у неї висіла плісована сумка Lacoste, а взута вона була в туфлі-човники від Prada.
Також образ доповнювали сонцезахисні окуляри овальної форми Ferragamo, сережки у формі ромбів у вухах, кілька золотих каблучок на пальцях, а також укладання і макіяж на обличчі.
Королева мило спілкувалася з людьми, багато усміхалася і написала у блогу, що рада зустрітися з усіма ними.
