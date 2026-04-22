В однакових купальниках: Румер Вілліс відпочила з дворічною донькою на пляжі
Дівчина показала фото з сімейного пляжного відпочинку.
37-річна Румер Вілліс — старша донька акторки Демі Мур і актора Брюса Вілліса — опублікувала у своєму Instagram кілька фото з пляжу, на який вона пішла в компанії своєї доньки 2,5-річної Луетти.
Мама і донька позували в купальниках з однакового матеріалу: Румер — у жовтому бікіні, а Луетта — у суцільному. Судячи з геолокації, вони відпочивають на островах Теркс і Кайкос.
«Я почуваюся такою щасливою і вдячною за чудові дні на сонці з моїм малятком. Час летить так швидко, і мені здається, що ми створили спогад, який залишиться з нами назавжди», — написала донька Демі Мур під фото.
Нагадаємо, Румер Вілліс народила доньку у квітні 2023-го. Її батько — колишній чоловік дівчини, музикант Дерек Річард Томас, з яким вона мала стосунки від 2020-го до 2024 року. Зараз вона сама виховує доньку та ділиться в соцмережах своїми емоціями й думками з цього приводу.
Раніше Демі Мур показувала, як провела час зі своєю дворічною онукою у себе в саду.