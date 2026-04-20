Йорданський принц зачарував шанувальників, опублікувавши відео з маленькою дочкою — принцесою Іман
Йорданський кронпринц Хусейн опублікував кілька милих кадрів зі своєю дочкою принцесою Іман.
Старший син королеви Ранії та короля Абдалли II — кронпринц Хусейн показав, як вони зі своєю півторарічною дочкою принцесою Іман відсвяткували День прапора.
Прапор Йорданії був офіційно впроваджений у вжиток 16 квітня 1928 року.
На фото маленька принцеса Іман зображена у короткій рожевій куртці із серцями, синіх джинсах та рожевих кросівках. Дівчинка усміхається і тримає в руках прапор. Поруч із нею — її батько Хусейн, який присів навпочіпки, щоб щось сказати доньці, обійняв її і теж усміхається.
Також кронпринц опублікував відео, на якому його дочка зазнімкована, коли біжить зеленою галявиною з двома маленькими прапорами в руках.