Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Старший син королеви Ранії та короля Абдалли II — кронпринц Хусейн показав, як вони зі своєю півторарічною дочкою принцесою Іман відсвяткували День прапора.

Прапор Йорданії був офіційно впроваджений у вжиток 16 квітня 1928 року.

На фото маленька принцеса Іман зображена у короткій рожевій куртці із серцями, синіх джинсах та рожевих кросівках. Дівчинка усміхається і тримає в руках прапор. Поруч із нею — її батько Хусейн, який присів навпочіпки, щоб щось сказати доньці, обійняв її і теж усміхається.

Також кронпринц опублікував відео, на якому його дочка зазнімкована, коли біжить зеленою галявиною з двома маленькими прапорами в руках.