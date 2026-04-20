Її сукня звела з розуму всіх: зірка "Аватара" Зої Салдана вийшла на червону доріжку

Зої Салдана / © Associated Press

Реклама

Акторка Зої Салдана, яка виконала головну роль у всіх частинах фільму «Аватар» і прославилася нею, з’явилася на так званому «Оскарі науки» — церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026. Це престижний захід, де нагороджують за видатні досягнення в науці. Церемонія поєднала у собі науковий престиж із голлівудським форматом з червоною доріжкою, на якій акторка продемонструвала нову цікаву сукню.

Зої одягла вбрання від бренду Alaïa, яке не мало бретельок, однак було із помаранчевої яскравої оксамитової тканини. Ця сукня з колекції осінь-зима 2026.

Головною особливістю і родзинкою вбрання стала спідниця, адже вона була не лише з великими складками тканини, а ще й асиметричною — ззаду спідниця значно коротша, ніж спереду, і мала імітацію штанів.

Реклама

Коли зірка рухалась, то можна було помітити, що холоші ззаду мають розрізи.

Зої доповнила образ чорними туфлями з ремінцями, лаконічною зачіскою із зібраним у хвіст волоссям, а також прикрасами від Cartier.

Прийшла на захід зірка зі своїм чоловіком — італійським художником Марко Перего. Вони одружені від 2013 року і виховують трьох синів.

Зої Салдана з чоловіком / © Associated Press

Також нещодавно у сукні зі штанами у світ вийшла акторка Гвінет Пелтроу, але обрала образ від Armani Prive.