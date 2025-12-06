ТСН у соціальних мережах

На прем’єрі "Аватара": Зої Салдана сяяла на червоній доріжці найочікуванішого фільму року

Акторка Зої Салдана була просто бездоганню у чорній сукні на прем’єрі фільму «Аватар: Вогонь і попіл», яка відбулася у Парижі в п’ятницю.

Зої Салдана

Зої Салдана / © Associated Press

47-річна зірка грає у фільмі головну героїню Нейтірі від 2009 року і для презентації третьої частини цієї культовой історії Джеймса Камерона обрала елегантну сукню від відомого Модного дому Balmain.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

У сукні був структурний корсетний ліф прикрашений бісером, а також він мав архітектурний низ, що нагадував трендову баску. Спідниця сукні була оксамитовою, прямою і чорною.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Волосся акторка зібрала у лаконічну зачіску — просто зав’язала його у низький хвіст, добавила до образу прикраси від Cartier, а її макіяж був дуже мінімалістичним. Це був елегантний та одночасно вишуканий образ, який чудово підходив для такої події.

Під час заходу Зої сфотографувалась із колегами по фільму Семом Вортінґтоном та Сіґурні Вівер. Також на червону доріжку вийшов творець «Аватара» Джеймс Камерон.

Зої Салдана та Сем Вортінґтон / © Associated Press

Зої Салдана та Сем Вортінґтон / © Associated Press

Зої Салдана та Сіґурні Вівер / © Associated Press

Зої Салдана та Сіґурні Вівер / © Associated Press

Зої Салдана та Джеймс Камерон / © Associated Press

Зої Салдана та Джеймс Камерон / © Associated Press

Образи акторки Зої Салдани (43 фото)

