198
2 хв

6 грудня — яке церковне свято, чому на святого Миколая забороняється сумувати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 6 грудня

Церковне свято 6 грудня / © Pixabay

Завтра, 6 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Миколай народився близько 270 року в місті Патара, що на території сучасної Туреччини (провінція Лікія), у благочестивій родині. Його батьки, Теофан і Ника, були багаті, але віруючі у Христа; вони виховували Миколая в благочесті та милосерді. Втративши батьків у молодому віці, він успадкував їхнє багатство, яке пізніше щедро роздавав бідним.

Миколай рано проявив виняткову духовність та бажання служити Богові. Він став священиком і пізніше був обраний архієпископом міста Мири в Лікії (нині Демре, Туреччина). Його служіння відзначалося мудрістю, суворістю до власного життя і великою любов’ю до людей.

Легенда розповідає, що він таємно підкидав золоті монети трьом донькам бідного чоловіка, щоб вони могли вийти заміж і не впали в боргову неволю. Ця історія стала основою традиції дарування подарунків на його честь.

325 року Миколай брав участь у Першому Нікейському соборі, де обговорювалася єдність християнської віри та засуджувалася єресь аріанства. За переданням, він рішуче виступав проти Арія, а деякі джерела навіть згадують, що під час суперечки Миколай ударив Арія. Це виявило його гарячу відданість істині Христової віри.

Миколай помер близько 343 року в Мирі. Його поховали з великою пошаною, а через століття мощі святого були перенесені до італійського міста Барі (1087 року), де й досі зберігаються в Базиліці Святого Миколая.

Прикмети 6 грудня

Народні прикмети 6 грудня / © pexels.com

  • Сніг 6 грудня — обіцяє довгу та сніжну зиму.

  • Теплий день святого Миколая — весна буде ранньою, але холодна зима затягнеться.

  • Морози на Миколая — наступного року буде великий урожай.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями не варто піддаватися смутку або суму — кажуть, що це може призвести до лютих морозів. Також вірують, що святитель Миколай суворо карає тих, хто нехтує традиціями та порушує заборони цього дня.

Що можна робити завтра

Цього дня православні з вірою звертаються до святого Миколая Чудотворця з найщирішими проханнями: про зцілення від хвороб, допомогу у важливих справах, фінансовий добробут, щасливе заміжжя чи одруження, легкі пологи та дар дітей. Кажуть, що святий чує кожну молитву, що йде від серця, і ніколи не залишає без відповіді тих, хто щиро до нього звертається.

