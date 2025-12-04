ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто піддаватися на провокації

Неоднозначний день, у якому позитивна і негативна енергія мирно співіснують поруч.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 5 грудня

Гороскоп на 5 грудня / © Credits

Кожен із нас може відчути почуття незадоволеності — собою, кар’єрою, фінансовим становищем і — особливо! — особистим життям.

Не варто піддаватися на провокації, які можуть влаштовувати нам зірки — вже завтра від усіх сумнівів і жалю не залишиться і сліду, тож навіщо даремно витрачати нерви і піддаватися зневірі

Овен

Не робіть поспішних висновків із подій, свідком яких станете — просто зафіксуйте їх у своїй свідомості, а тому гарно обміркуйте на дозвіллі — все не так просто, як здасться вам на перший погляд.

Телець

Намагайтеся не ображати рідних і близьких людей, навіть якщо вам здасться, що вони поводяться геть неадекватно: слова, сказані під впливом недоброї хвилини, ще довго одгукуватимуться вам, роблячи стосунки нестерпними.

Близнята

Намагайтеся не дати депресії, що долає вас зранку, жодного шансу — завантажте себе роботою по максимуму: коли зайнятий важливою справою, і час летить швидше, і зневірюватися ніколи.

Рак

Нинішній день — чудовий час для досягнення професійних цілей: енергії, відпущеної вам зірками, з лишком вистачить на те, щоб не тільки виконати, а й перевиконати навіть найграндіозніші плани.

Лев

Перш ніж зробити рішучий крок, який багато що змінить у вашому житті, ретельно прорахуйте всі наявні аргументи «за» і «проти»: інакше втрати можуть виявитися значно серйознішими за придбання.

Діва

Які б перешкоди не виникали на вашому шляху, продовжуйте рухатися вперед: якщо ви зараз відмовитеся від своїх намірів, то дуже швидко про це пошкодуєте, але, найімовірніше, провернути фарш назад буде не можна.

Терези

Цього дня не рекомендується з’ясовувати стосунки з рідними і близькими людьми: практично неможливо знайти спільну мову, коли очі — ось як сьогодні — застилає пелена злості й образи, тому відмовтеся від розбірок.

Скорпіон

Не сприймайте критику, яка може сьогодні пролунати на вашу адресу, на свою адресу як катастрофу: оточення має право висловити свою думку щодо ваших вчинків, а вам потрібно зробити з його слів правильні висновки.

Стрілець

Від вчинків, які ви зробите цього дня, значною мірою залежатиме ваше найближче майбутнє, тому ретельно продумуйте кожен крок — не допускайте легковажних і необачних дій.

Козоріг

Не варто вихлюпувати негативну енергію на людей, які перебувають поруч, краще спрямувати її в мирне русло — наприклад, влаштувати генеральне прибирання або швидким кроком вирушити на прогулянку до найближчого парку.

Водолій

Гарний день для будь-яких — особливо, професійних — починань: можна давати старт новим проєктам і відкривати свій бізнес — зірки потурбуються про те, що обставини для цього склалися сприятливі.

Риби

Почніть день з активних дій — наприклад, занять спортом: відвідайте спортзал або басейн, тоді, завдяки чудовій фізичній формі, яку ви в результаті набудете, впоратися зі справами буде легше.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie