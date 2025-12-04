Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто піддаватися на провокації

Гороскоп на 5 грудня / © Credits

Кожен із нас може відчути почуття незадоволеності — собою, кар’єрою, фінансовим становищем і — особливо! — особистим життям.

Не варто піддаватися на провокації, які можуть влаштовувати нам зірки — вже завтра від усіх сумнівів і жалю не залишиться і сліду, тож навіщо даремно витрачати нерви і піддаватися зневірі

Овен

Не робіть поспішних висновків із подій, свідком яких станете — просто зафіксуйте їх у своїй свідомості, а тому гарно обміркуйте на дозвіллі — все не так просто, як здасться вам на перший погляд.

Телець

Намагайтеся не ображати рідних і близьких людей, навіть якщо вам здасться, що вони поводяться геть неадекватно: слова, сказані під впливом недоброї хвилини, ще довго одгукуватимуться вам, роблячи стосунки нестерпними.

Близнята

Намагайтеся не дати депресії, що долає вас зранку, жодного шансу — завантажте себе роботою по максимуму: коли зайнятий важливою справою, і час летить швидше, і зневірюватися ніколи.

Рак

Нинішній день — чудовий час для досягнення професійних цілей: енергії, відпущеної вам зірками, з лишком вистачить на те, щоб не тільки виконати, а й перевиконати навіть найграндіозніші плани.

Лев

Перш ніж зробити рішучий крок, який багато що змінить у вашому житті, ретельно прорахуйте всі наявні аргументи «за» і «проти»: інакше втрати можуть виявитися значно серйознішими за придбання.

Діва

Які б перешкоди не виникали на вашому шляху, продовжуйте рухатися вперед: якщо ви зараз відмовитеся від своїх намірів, то дуже швидко про це пошкодуєте, але, найімовірніше, провернути фарш назад буде не можна.

Терези

Цього дня не рекомендується з’ясовувати стосунки з рідними і близькими людьми: практично неможливо знайти спільну мову, коли очі — ось як сьогодні — застилає пелена злості й образи, тому відмовтеся від розбірок.

Скорпіон

Не сприймайте критику, яка може сьогодні пролунати на вашу адресу, на свою адресу як катастрофу: оточення має право висловити свою думку щодо ваших вчинків, а вам потрібно зробити з його слів правильні висновки.

Стрілець

Від вчинків, які ви зробите цього дня, значною мірою залежатиме ваше найближче майбутнє, тому ретельно продумуйте кожен крок — не допускайте легковажних і необачних дій.

Козоріг

Не варто вихлюпувати негативну енергію на людей, які перебувають поруч, краще спрямувати її в мирне русло — наприклад, влаштувати генеральне прибирання або швидким кроком вирушити на прогулянку до найближчого парку.

Водолій

Гарний день для будь-яких — особливо, професійних — починань: можна давати старт новим проєктам і відкривати свій бізнес — зірки потурбуються про те, що обставини для цього склалися сприятливі.

Риби

Почніть день з активних дій — наприклад, занять спортом: відвідайте спортзал або басейн, тоді, завдяки чудовій фізичній формі, яку ви в результаті набудете, впоратися зі справами буде легше.

