Прогноз погоди на 5 грудня: похолодання та нічний мороз
В Україні під впливом антициклону припиняться опади та спостерігатиметься поступове зниження температури повітря.
В Україні у п’ятницю, 5 грудня, буде без опадів. Температура повітря вдень не перевищить +8.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.,
Температура вночі 1-6° тепла, на сході країни та в Карпатах від 2° тепла до 3° морозу. Вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 7-12°.
У Києві 5 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.
«Прогноз погоди на добу 5 грудня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 1-6°С тепла, вдень 3-8°С», — йдеться в повідомленні.
