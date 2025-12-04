33-річна Майлі Сайрус виходить заміж удруге: співачка підтвердила заручини з молодим музикантом

Майлі Сайрус / © Associated Press

Американська співачка Майлі Сайрус офіційно підтвердила, що заручилася зі своїм 27-річним коханим — барабанщиком гурту Liily Максом Морандо.

Парочка у стосунках від 2021 року. Їх познайомив кумедний випадок — побачення наосліп, яке їм влаштували спільні друзі. Та тепер 33-річна Майлі Сайрус готова вдруге стати дружиною. Співачка офіційно підтвердила чутки про освідчення з молодшим на шість років барабанщиком, які ширилися після її нещодавнього хизування каблучкою на червоній доріжці.

Під час інтерв’ю для телешоу «Добрий ранок, Америко» артистка поділилася подробицями романтичного освідчення. За її словами, це сталося під час спільної мандрівки до Азії. Сайрус додала, що для неї це було повною несподіванкою. Водночас зірка зізналася, що за роки стосунків із Морандо значно змінилася й подорослішала. І у результаті відповіла згодою, пише BBC.

Майлі Сайрус з нареченим Максом Морандо / © Associated Press

«Мене дуже складно здивувати, бо я завжди контролюю все, що відбувається довкола. Але цього разу я просто втратила дар мови. Кажу чесно — я була приголомшена. Ми разом уже чотири роки, і дуже очевидно, наскільки я зросла за цей час», — поділилася виконавиця.

Зазначимо, для Майлі Сайрус це стане другим шлюбом. 2018 року співачка вже виходила заміж за австралійського актора Ліама Гемсворта. Закохані мали тривалу історію стосунків із перервами, що загалом тривали близько десяти років, однак вже у 2019-му вирішили розійтися. Процес розлучення завершився на початку 2020 року.

