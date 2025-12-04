Тарас Цимбалюк показав свою маму-красуню й розсекретив її професію

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк показав свою маму та розповів про її професію.

Так, у фотоблогу артист уперше за тривалий час показав найріднішу людину і представив її як вчительку з французької мови. Його мама Тетяна Василівна прийшла на особливу зустріч у витонченому пастельному образі. Як виявилося, зірковий син підготував їй декілька запитань про своє життя та дитинство. Зокрема, Тарас поцікавився у мами, що, на її думку, злить його найбільше.

«Тебе найбільше злить, коли ти хочеш чогось досягти й у тебе це не виходить з першого разу. Ти дуже цілеспрямована людина й через те тобі треба все й одразу», — поділилася думкою Тетяна Василівна.

Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На такі приємні слова знаменитість відреагував з гумором. Тарас зазначив, що «не платив мамі, щоб вона казала такі гарні речі». Тим часом у коментарях родину також засипали компліментами.

Мама дуже гарна жінка

Дуже мила бесіда

Бонжур! Маніфік!

