Тарас Цимбалюк показав свою маму-красуню й розсекретив її професію
Актор поцікавився у мами її думкою про нього.
Український актор Тарас Цимбалюк показав свою маму та розповів про її професію.
Так, у фотоблогу артист уперше за тривалий час показав найріднішу людину і представив її як вчительку з французької мови. Його мама Тетяна Василівна прийшла на особливу зустріч у витонченому пастельному образі. Як виявилося, зірковий син підготував їй декілька запитань про своє життя та дитинство. Зокрема, Тарас поцікавився у мами, що, на її думку, злить його найбільше.
«Тебе найбільше злить, коли ти хочеш чогось досягти й у тебе це не виходить з першого разу. Ти дуже цілеспрямована людина й через те тобі треба все й одразу», — поділилася думкою Тетяна Василівна.
На такі приємні слова знаменитість відреагував з гумором. Тарас зазначив, що «не платив мамі, щоб вона казала такі гарні речі». Тим часом у коментарях родину також засипали компліментами.
Мама дуже гарна жінка
Дуже мила бесіда
Бонжур! Маніфік!
