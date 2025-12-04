MamaRika розкрила свою головну проблему материнства та чому не хоче другу дитину

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка Mamarika відверто зізналася, що стикається з труднощами у поєднанні материнства та кар’єри.

Артистка зізнається, що через напружений графік вона бачить свого сина Давіда набагато рідше, ніж хотіла б. В інтерв’ю для M1 зірка поділилася, що часто приходить додому пізно вночі, коли син уже майже спить. І зізналася, що це непокоїть її й вона постійно хвилюється за емоційний зв’язок з хлопчиком.

Mamarika з сином і чоловіком / © instagram.com/mamarika_official

«Усі мами і кожна жінка перш за все — герої для мене. Я з одним карапузіком і своїм графіком взагалі нічого не встигаю. Він мене скоро тьотею буде називати, бо я приходжу додому о 23:00, встигаю щось обговорити, вкласти його. Мені так не вистачає часу з ним, але я обрала цей шлях і повинна знаходити час і на себе», — зізналася артистка.

Попри любов до сцени й повну віддачу на роботі, MamaRika нагадує, що жінка має не забувати й про себе. За її словами, інакше легко «загнати себе до лікарні». До речі, саме через брак часу на родину та постійну зайнятість вона поки не планує другу дитину.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika перенесла екстрену операцію. Співачка розповіла про свій стан і як минуло хірургічне втручання.