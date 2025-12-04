ТСН у соціальних мережах

Напав із ножем: у Львові чоловік вбив співробітника ТЦК

Чоловік із ножем накинувся на співробітника ТЦК. Врятувати потерпілого не вдалося.

Ніж

У Львові військовий ТЦК загинув внаслідок нападу. Чоловіка затримано.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Деталі інциденту

Як стало відомо, інцидент відбувся ввечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Попередньо, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення. Крім того, він утік, застосувавши газовий балончик.

«Потерпілий — ветеран АТО — був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Нападника вже затримали. У нього вилучено знаряддя вбивства.

Розпочате провадження через умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманому мають повідомити про підозру, а також — обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали про те, що ТЦКівця вбили на Полтавщині.

Так, у Полтавській області попрощалися зі співробітником Територіального центру комплектування (ТЦК) Олександром Сикальчуком. Його вбили пострілом під час супроводження мобілізованих. Чоловікові було 39 років, у нього залишилося двоє дітей.

Журналісти поспілкувалися з дружиною загиблого. Що про нього відомо — читайте у матеріалі ТСН.ua.

