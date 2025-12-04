Напал с ножом: во Львове мужчина убил сотрудника ТЦК

Нож

Во Львове военный ТЦК погиб в результате нападения. Мужчина задержан.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Детали инцидента

Как стало известно, инцидент произошел вечером 3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. Предварительно 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение. Кроме того, он скрылся, применив газовый баллончик.

«Потерпевший – ветеран АТО – был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Нападавшего уже задержали. У него изъято орудие убийства.

Начато производство из-за умышленного тяжкого телесного повреждения, причиненного в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшего смерть потерпевшего.

Задержанному должны сообщить о подозрении, а также избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Раньше мы писали о том, что ТЦКовца убили в Полтавской области.

В Полтавской области простились с сотрудником Территориального центра комплектования (ТЦК) Александром Сикальчуком. Его убили выстрелом во время сопровождения мобилизованных. Мужу было 39 лет, у него осталось двое детей.

