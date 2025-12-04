Более 160 лагерей "перевоспитания" украинских детей зафиксировано в РФ, Беларуси и КНДР – правозащитники

Украинские дети / © Getty Images

Эксперты Украинского регионального центра по правам человека задокументировали 165 лагерей "перевоспитания", где проходит милитаризация и русификация похищенных детей. Эти лагеря расположены на оккупированных территориях, в России, Белоруссии и, как стало известно, даже в Северной Корее (КНДР).

Эти показания прозвучали 3 декабря на слушаниях в подкомитете Конгресса США, передает Kyiv Independent.

Екатерина Рашевская, эксперт по правовым вопросам, сообщила о беспрецедентных случаях насильственного вывоза детей в Азию. Зафиксировано по меньшей мере два случая, когда похищенных детей транспортировали в лагерь Сонгдовон в Северной Корее, в 9000 км от дома.

"12-летнего Мишу из оккупированной Донецкой области и 16-летнюю Лизу из оккупированного Симферополя отправили в лагерь Сонгдовон", - свидетельствовала Рашевская.

В лагере детей учили "уничтожать японских милитаристов" и организовывали встречи с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на корабль ВМС США "Пуэбло".

По данным "Регионального центра по правам человека", задокументировано 165 лагерей "перевоспитания", где детей подвергают милитаризации и русификации на оккупированных территориях, в России, Беларуси и Северной Корее.

По данным национальной базы "Дети войны", с февраля 2022 года по меньшей мере 19 546 украинских детей были похищены и увезены.

Украинские чиновники предполагают, что реальное количество похищенных детей может быть значительно выше: Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец называет цифру до 150 000, а Дарья Герасимчук - от 200 000 до 300 000.

Тысячи похищенных детей были насильственно усыновлены русскими семьями или отправлены в лагеря милитаризации.

Президент Владимир Зеленский сообщил 1 декабря, что на сегодняшний день возвращено только 1859 похищенных детей.