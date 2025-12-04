"История подошла к концу": Портников откровенно высказался о переговорах посланников Трампа с Путиным

Виталий Портников / © ТСН.ua

Украинский публицист Виталий Портников считает, что переговоры американских посланцев с российским диктатором Путиным ничем не завершились.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

«Вот мы поговорили с украинцами, потом поговорили с россиянами. Об их предложениях тоже рассказали украинцам. Далее снова разговариваем с россиянами так, чтобы получить какой-то реальный результат. Но этого всего не произошло. Уиткофф с Зеленским не стал встречаться именно потому, что специальному представителю президента Соединенных Штатов нечего было сказать президенту Украины. И на этом эта история, в принципе, подошла к концу», — сказал он.

Виталий Портников отметил, что США пытаются закончить войну, тогда как Путин хочет уничтожить государственность Украины.

«Он вернулся в Соединенные Штаты вместе с Джаредом Кушнером, который, по свидетельствам тех, кто был на этих переговорах, был раздражен тем, что Путин просто не говорил о том, что Виткофф считает сутью проблем. Но если американские представители считают сутью проблемы завершение российско-украинской войны, то Путин считает сутью проблемы сам факт существования Украины, которую американцы не дают ему присоединить к своему государству. Это абсолютно разные взгляды на суть. И пока американцы не осознают, в чем суть проблем Путина, они будут биться головой о стенку во всех возможных вариациях», — пояснил публицист.

