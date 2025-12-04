"Історія добігла до кінця": Портников відверто висловився про переговори посланців Трампа із Путіним

Віталій Портников / © ТСН.ua

Український публіцист Віталій Портников вважає, що переговори американських посланців із російським диктатором Путіним нічим не завершились.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

«От ми поговорили з українцями, потім поговорили з росіянами. Про їхні пропозиції теж розповіли українцям. Далі знову розмовляємо з росіянами так, щоб отримати якийсь реальний результат. Але цього всього не відбулося. Віткофф із Зеленським не став зустрічатися саме тому, що спеціальному представнику президента Сполучених Штатів не було чого сказати президенту України. І на цьому ця історія, в принципі, добігла кінця», — сказав він.

Віталій Портников зауважив, що США намагаються закінчити війну, тоді як Путін хоче знищити державність України.

«Він повернувся до Сполучених Штатів разом із Джаредом Кушнером, який за свідченнями тих, хто був на цих перемовинах, був роздратований тим, що Путін просто не говорив з тим, що Віткофф вважає сутністю проблем. Але якщо американські представники вважають сутністю проблеми завершення російсько-української війни, то Путін вважає сутністю проблеми сам факт існування України, яку американці не дають йому приєднати до своєї держави. Це абсолютно різні погляди на сутність. І поки американці не усвідомлять, якою є сутність проблем Путіна, вони будуть битися головою об стінку в усіх можливих варіаціях», — пояснив публіцист.

Нагадаємо, Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджуватися на мирну угоду та закінчення війни проти України.