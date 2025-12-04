- Дата публикации
Угроза для Одессы: эксперт рассказал о планах Путина и рисках наступления с моря и Приднестровья
Эксперт объяснил стратегическую цель Путина на юге Украины.
Планы по захвату Одессы были у Путина еще в начале полномасштабной войны, и Россия не отказывается от стратегической цели — отрезать Украину от Черного моря.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко.
Эксперт назвал две ключевые угрозы для Одессы: с моря и с территории Приднестровья.
Угроза с моря: Генерал Романенко напоминает, что для реализации планов по захвату Одессы россияне планировали привлекать десантные корабли Черноморского флота, подводя их максимально близко к украинским берегам.
Угроза из Приднестровья: Игорь Романенко также напоминает о наличии военной базы РФ в непризнанной республике.
«Кроме того, следует помнить, что у россиян есть военная база на территории Приднестровья. В свое время из стран Варшавского договора на базу свозили различные боеприпасы. Она существует до сих пор и насчитывает плюс-минус 6 тысяч российских военнослужащих», — пояснил Игорь Романенко.
Эксперт подчеркнул, что цель Кремля остается неизменной.
«Одна из стратегических задач Путина — отрезать Украину от Черного моря. Крым Россия уже отобрала в 2014 году, поэтому от заданной стратегии и планов диктатора россияне не отказываются», — сказал он.
Игорь Романенко отмечает, что сейчас у противника нет сил и ресурсов для продвижения еще и в Одессу.
