- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1006
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина на пути к демографическому коллапсу – Reuters
Эксперты бьют тревогу: из-за войны, падения рождаемости и эмиграции населения Украины сократилось до 36 млн и может упасть до 25 млн к 2051 году.
Украина столкнулась с острым демографическим кризисом, который может привести к коллапсу. Последствия войны — сотни тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев и резкое падение рождаемости создают критическую проблему: кто останется восстанавливать разрушенную страну?
Об этом пишет издание Reuters.
По оценкам, население Украины, которое до вторжения составляло 42 млн, уже сократилось до менее 36 млн.
Демографический кризис ощущается даже в отдаленных от фронта регионах.
Так, например, родильном отделении больницы города Гоща (Ровенская область) зарегистрировано лишь 139 родов с начала года, что значительно меньше 400 родов, которые были нормой десятилетия назад.
Как рассказал глава городского совета Гощи Николай Панчук, в соседнем селе Садовое пришлось закрыть школу, поскольку там осталось только девять учеников.
По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, в Украине зафиксированы самые высокие показатели смертности и низкие показатели рождаемости в мире: на каждое рождение приходится около трех смертей.
Врач-гинеколог Евгений Геккель отмечает, что гибель молодых людей, которые "по сути должны были пополнить генофонд Украины", является одной из самых болезненных проблем.
Ситуация с численностью населения приобретает угрожающие масштабы.
По данным Института демографии НАНУ, население Украины уже сократилось до менее 36 миллионов человек (включая оккупированные территории).
По оценкам, к 2051 г. эта цифра может сократиться до 25 миллионов.
Средняя продолжительность жизни мужчин сократилась с 65,2 года до войны до 57,3 года 2024 года. У женщин показатель снизился с 74,4 до 70,9 лет.
По словам экспертов, для восстановления разрушенной экономики и обеспечения обороноспособности в послевоенном будущем Украине понадобятся миллионы людей.
Правительство Киева представило демографическую стратегию до 2040 года. Документ предупреждает, что в течение следующего десятилетия страна столкнется с дефицитом 4,5 миллионов работников в строительстве, технологиях и административных услугах.
Стратегия направлена на предотвращение дальнейшей эмиграции, возвращение украинцев из-за границы (через улучшение жилья, инфраструктуры и образования), а также привлечение иммигрантов.
Власти подсчитали, что эти меры могут привести к увеличению численности населения до 34 миллионов к 2040 году, но предупреждают, что они могут сократиться до 29 миллионов, если нынешняя динамика сохранится.
Напомним, ранее демографиня оценила всеобщие демографические потери Украины после войны.