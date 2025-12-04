- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 508
- Время на прочтение
- 1 мин
К чему будет прибегать Россия в ближайшее время: в СНБО предупредили украинцев
Россияне в ближайшее время будут пытаться убедить украинцев в том, что проигрыш неизбежен.
В последующие месяцы Россия будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины. Враг будет пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими.
Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, пик активности ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс.
"Компания будет происходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне", - детализировал Коваленко.
Он подчеркивает: будет сложно, но справимся.
Ранее Путин выдал очередное скандальное заявление об «освобождении Донбасса».
«Россия „в любом случае уволит Донбасс и Новороссию“, — заявил диктатор.
Мол, это произойдет военным или другим путём.