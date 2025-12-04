ТСН в социальных сетях

К чему будет прибегать Россия в ближайшее время: в СНБО предупредили украинцев

Россияне в ближайшее время будут пытаться убедить украинцев в том, что проигрыш неизбежен.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война

Война / © ТСН

В последующие месяцы Россия будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины. Враг будет пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, пик активности ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс.

"Компания будет происходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне", - детализировал Коваленко.

Он подчеркивает: будет сложно, но справимся.

Ранее Путин выдал очередное скандальное заявление об «освобождении Донбасса».

«Россия „в любом случае уволит Донбасс и Новороссию“, — заявил диктатор.

Мол, это произойдет военным или другим путём.

