Путин выдал очередное скандальное заявление об "освобождении" Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в «нежелании мира», потому что якобы Киев не захотел отдать Донбасс и вывести оттуда войска.

Об этом "фюрер" Кремля заявил в интервью India Today, сообщают росСМИ.

По его словам, Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не предпринимать военных действий. Однако когда именно это произошло, Путин не уточнил. В то же время цинично заявил, что «Киев предпочитает — воевать».

Во время разговора диктатор РФ дал понять, что заканчивать войну он пока не собирается. По крайней мере, пока не получит желаемые территории Украины.

Кремлевский «фюрер» нагло заявил, что Россия «в любом случае освободит Донбасс и Новороссию» — территорий на востоке и юге Украины. Путин пригрозил, что произойдет это «военным или другим путем».

Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что якобы готов окончить войну в Украине. Впрочем, цинично подчеркнул он при одном условии. По его словам, если ВСУ "уйдут с занимаемых территорий", то тогда РФ "прекратит боевые действия". Впрочем, добавил он, если этого не произойдет, Кремль достигнет военным путем.