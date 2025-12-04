ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3462
Время на прочтение
1 мин

Путин выдал очередное скандальное заявление об "освобождении" Донбасса

Путин не скрывает своих намерений воевать дальше.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в «нежелании мира», потому что якобы Киев не захотел отдать Донбасс и вывести оттуда войска.

Об этом "фюрер" Кремля заявил в интервью India Today, сообщают росСМИ.

По его словам, Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не предпринимать военных действий. Однако когда именно это произошло, Путин не уточнил. В то же время цинично заявил, что «Киев предпочитает — воевать».

Во время разговора диктатор РФ дал понять, что заканчивать войну он пока не собирается. По крайней мере, пока не получит желаемые территории Украины.

Кремлевский «фюрер» нагло заявил, что Россия «в любом случае освободит Донбасс и Новороссию» — территорий на востоке и юге Украины. Путин пригрозил, что произойдет это «военным или другим путем».

Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что якобы готов окончить войну в Украине. Впрочем, цинично подчеркнул он при одном условии. По его словам, если ВСУ "уйдут с занимаемых территорий", то тогда РФ "прекратит боевые действия". Впрочем, добавил он, если этого не произойдет, Кремль достигнет военным путем.

Дата публикации
Количество просмотров
3462
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie