Морг

Реклама

54-летняя жительница Дарлингтона Олив Мартин пережила события, которые теперь стали основой расследования. Утром 13 октября 2023 года женщина потеряла сознание во время приготовления завтрака. Парамедики, прибыв на вызов, ошибочно констатировали смерть и вместо реанимации или доставки в отделение неотложной помощи отвезли ее непосредственно в морг. Именно это решение теперь оказалось под пристальным вниманием следствия.

Об этом сообщило издание TOI.

Представитель семьи Мартинов отмечает: Олив могла оставаться живой минимум два часа — во время, когда медицинская помощь еще могла повлиять на ее состояние. В суде также подтвердили, что уже в морге работники обнаружили у женщины признаки жизнедеятельности: реакцию на раздражители и минимальную активность мозга.

Реклама

Несмотря на это, спасти Олив не удалось. Она умерла от повреждения мозга, вызванного длительной нехваткой кислорода. Ключевым вопросом остается продолжительность периода, когда женщина находилась без сознания и без медицинской помощи до прибытия экстренных служб.

Полиция Дарема уже завершила уголовное расследование и не будет выдвигать обвинений. Служба скорой помощи заявила, что инцидент стал основанием для внутренней проверки и принесла извинения семье.

Родные описывают Олив как добрую, жизнерадостную и сильную женщину, чью смерть они переживают чрезвычайно тяжело.

Следующее судебное заседание назначено на 30 января, когда будут изучать полную цепь событий — от момента нападения до фиксации признаков жизни в морге — чтобы выяснить, могла ли другая реакция парамедиков изменить трагический исход.

Реклама

Напомним, восьмилетний Лоренцо Лопес из США едва не погиб после того, как получил сильный удар током от зарядного устройства для телефона, который лежал рядом в кровати.