Первое свидание завершилось ужасной смертью: женщину похоронили заживо

Мужчина заживо похоронил 25-летнюю девушку / © Freepik

Реклама

Поездка 25-летней француженки Мины Эль Хуари в Марокко, куда она отправилась, чтобы впервые увидеть мужчину, с которым долгое время общалась онлайн, обернулась смертельной трагедией. Однако вместо романтической встречи девушка была похоронена заживо и медленно задохнулась — мужчина решил, что она умерла, и закопал Мину в собственном дворе.

Об этом сообщило издание Mirror.

Мина прилетела из Франции в город Фес, где остановилась в пятизвездочном отеле и договорилась о личной встрече с мужчиной, имя которого официально не разглашается. Во время свидания в его доме девушка внезапно потеряла сознание. Мужчина рассказал полицейским, что, охваченный паникой, решил, будто она умерла, и пытался «избавиться от тела», закопав его во дворе.

Реклама

Следствие установило: Мина была жива, она впала в кому из-за недиагностированного диабета, а причиной смерти стала асфиксия — женщина медленно задохнулась под слоем почвы.

Поиски Мины начались после того, как семья перестала получать от нее какие-либо сообщения. Родственники отправились в Марокко и сообщили в полицию об исчезновении. Правоохранители вышли на мужчину, в чьем доме девушка находилась в последний раз. При осмотре территории они нашли лопату, грязную одежду и свежие следы копания, которые в конце концов привели к месту захоронения.

Мужчина признался в содеянном, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Напомним, в США обнародовали фотографии, которые фиксируют последние минуты жизни двухлетней Паркер Шолтес — девочки, погибшей от жары в перегретом автомобиле в Аризоне.