Бабушка "воскресла" из гроба после недели "смерти" и напугала соседей

95-летняя китаянка Ли Сюфэн, которая «воскресла» после «смерти»

Реклама

Соседи 95-летней китаянки Ли Сюфэн были шокированы, когда ее гроб, приготовленный к похоронам, оказался пустым. «Умершая» женщина нашлась живой на кухне, готовя себе еду после того, как пролежала без признаков жизни целых шесть дней.

Об этом пишет Mirror.

Соседи Ли Сюфэн были потрясены ее «смертью», ведь 95-летняя женщина считалась уважаемой старейшиной общины. После серьезного падения, во время которого она сильно травмировала голову, пожилую женщину одним зимним утром нашли неподвижной в постели. Жители решили, что она умерла, и начали готовиться к погребению.

Реклама

Первым Ли Сюфэн обнаружил 60-летний сосед Чэнь Цинван. Он ежедневно приносил ей завтрак после травмы и в этот раз тоже пришел разбудить женщину, однако тщетно — она не реагировала на все попытки.

«Я пришел разбудить ее. Как бы сильно я ее не толкал и не звал по имени, она не реагировала. Я почувствовал, что что-то не так, проверил ее дыхание — и она уже не дышала. Но ее тело все еще было теплым», — пояснил сосед, вспоминая события февраля 2012 года.

Однако через несколько дней после того, как тело Ли Сюфэн поместили в гроб, его вдруг нашли пустым, что вызвало настоящую панику среди местных жителей. Впоследствии выяснилось, что ситуация оказалась еще более странной, чем кто-то мог предположить.

95-летнюю женщину без признаков жизни нашли дома в городе Бейлю, что в провинции Гуанси, и, поскольку она жила одна, господин Цинван взял на себя ответственность организовать ее похороны. По традиции китайцев, гроб держат открытым несколько дней, чтобы близкие могли попрощаться.

Реклама

Ли Сюфэн положили в гроб 19 февраля — через два дня после того, как ее признали «мертвой». Похороны были запланированы на шестой день. Но 24 февраля, когда сосед пришел проверить дом, он увидел, что гроб пустой, а тела нет. Он признался: «Мы ужасно испугались и сразу позвали соседей на помощь».

Жители начали искать пропавшую женщину, предполагая худшее — от ограбления могилы до какого-то преступления. Но истина оказалась совсем другой: в кухне они нашли Ли Сюфэн живой. Она спокойно сидела на табурете и готовила себе еду.

По словам женщины, она только проснулась после длительного сна.

«Я долго спала, проснувшись, почувствовала сильный голод и хотела что-то приготовить. Я долго толкала крышку, чтобы выбраться», — сказала Ли Сюфэн.

Реклама

Врачи, которые осмотрели женщину, пришли к выводу, что она пережила редкое состояние «искусственной смерти», когда дыхание временно прекращается, но тело остается теплым.

К слову, ранее в Гватемале в морге больницы женщина, которую объявили мертвой из-за отсутствия дыхательной и мозговой активности, внезапно «воскресла». Она начала двигаться внутри мешка для трупов через пять часов после констатации смерти. Работники морга были напуганы, и пациентку снова госпитализировали в отделение неотложной помощи.