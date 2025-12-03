Нара Баптиста

29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста удивила своих фолловеров в Instagram новыми смелыми фотографиями, на которых она позировала в топе, представляющем из себя два вязанных из бисера цветка на тонких бретельках и едва прикрывающем ее грудь. Также на девушке была длинная светлая юбка, золотые серьги и браслет на плече.

Отметим, 7 января этого года Нара родила ребенка — сына Каэтано. Его отец — 58-летний актер Венсан Кассель, с которым модель начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки.

Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, модель Нара Баптиста показала редкое фото своего сына от Венсана Касселя.