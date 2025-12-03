Им уже 21: Джулия Робертс показала редкое архивное фото своих детей-близнецов

Джулия Робертс / © Associated Press

58-летняя американская актриса и обладательница премии «Оскар» — Джулия Робертс — очень редко показывает в Instagram снимки своих детей. Однако в честь их 21-летия, которое они праздновали 28 ноября, она сделала исключение.

Джулия опубликовала детское фото близнецов — сына Финнеаса Уолтера и дочери Хезел Патриши. На фото они запечатлены в детских креслах во время завтрака. «Эти люди меняют правила игры, меняют жизнь. Когда-то им было по одному году, а теперь — 21! Это было быстро. С днем рождения, мои дорогие!» — подписала актриса фото.

Дети Джулии Робертс / © Instagram Джулии Робертс

Отметим, помимо близнецов Джулия и ее муж — кинооператор Дэниел Модер — воспитывают еще младшего сына Генри, которому сейчас 18 лет. О детях Робертс говорит очень редко, но бережно: «Они — мой мир. Все остальное — работа». И отмечает, что работает столько, «чтобы дети знали меня дома, а не по фильмам».

Джулия Робертс / © Getty Images