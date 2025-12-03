ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

Їм уже 21: Джулія Робертс показала рідкісне архівне фото своїх дітей-близнюків

Відома акторка поділилася в Мережі знімком із сімейного архіву.

Юлія Кудринська
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

58-річна американська акторка і володарка премії «Оскар» — Джулія Робертс — дуже рідко показує в Instagram знімки своїх дітей. Однак на честь їхнього 21-річчя, яке вони святкували 28 листопада, вона зробила виняток.

Джулія опублікувала дитяче фото близнюків — сина Фіннеаса Волтера і доньки Гезел Патріші. На фото вони зображені в дитячих кріслах під час сніданку. «Ці люди змінюють правила гри, змінюють життя. Колись їм було по одному року, а тепер — 21! Це було швидко. З днем народження, мої дорогі!» — підписала акторка фото.

Діти Джулії Робертс / © Instagram Джулії Робертс

Діти Джулії Робертс / © Instagram Джулії Робертс

Зазначимо, крім близнюків Джулія та її чоловік — кінооператор Деніел Модер — виховують ще молодшого сина Генрі, якому зараз 18 років. Про дітей Робертс говорить дуже рідко, але дбайливо: «Вони — мій світ. Усе інше — робота». І зазначає, що працює стільки, «щоб діти знали мене вдома, а не з фільмів».

Раніше, нагадаємо, Джулія Робертс у яскравому костюмі в цятку і з укладанням хвилями відвідала кінопремію. Вона приїхала на 35-ту церемонію Gotham Film Awards у Cipriani Wall Street.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Образи акторки Джулії Робертс (11 фото)

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс та Джулія Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс та Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

350
