Їм уже 21: Джулія Робертс показала рідкісне архівне фото своїх дітей-близнюків

58-річна американська акторка і володарка премії «Оскар» — Джулія Робертс — дуже рідко показує в Instagram знімки своїх дітей. Однак на честь їхнього 21-річчя, яке вони святкували 28 листопада, вона зробила виняток.

Джулія опублікувала дитяче фото близнюків — сина Фіннеаса Волтера і доньки Гезел Патріші. На фото вони зображені в дитячих кріслах під час сніданку. «Ці люди змінюють правила гри, змінюють життя. Колись їм було по одному року, а тепер — 21! Це було швидко. З днем народження, мої дорогі!» — підписала акторка фото.

Зазначимо, крім близнюків Джулія та її чоловік — кінооператор Деніел Модер — виховують ще молодшого сина Генрі, якому зараз 18 років. Про дітей Робертс говорить дуже рідко, але дбайливо: «Вони — мій світ. Усе інше — робота». І зазначає, що працює стільки, «щоб діти знали мене вдома, а не з фільмів».

