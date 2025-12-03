ТСН у соціальних мережах

Рецепти
62
2 хв

Печиво з апельсином і маленькими пряниками: рецепт святкового смаколика

Зимові свята мають свій особливий аромат — суміш гарячого шоколаду, кориці, апельсинової цедри та теплого світла з кухні. Цей рецепт шоколадно-апельсинового печива з мініпряниками — саме той випадок, коли десерт стає атмосферою, а процес приготування — маленьким ритуалом турботи про себе та своїх близьких.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Печиво з апельсином і маленькими пряниками tiktok.com_@annasimiachko

У Мережі набирає популярності ідея прикрашати м’яке шоколадне печиво маленькими фігурними пряничками — вони зручно вмощуються всередині теплого коржика. Таке печиво має неймовірно затишний вигляд, ідеально смакує з какао або чаєм та гарантовано подарує той самий «новорічний вайб».

Тож якщо ви мріяли про десерт, який має такий вигляд, ніби його створено для Pinterest — він перед вами, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці annasimiachko.

Інгредієнти

Шоколадно-апельсинове печиво

  • шоколад 200 г

  • вершкове масло 85 г

  • цукор 150 г

  • цедра 1 апельсина

  • яйця 2 шт.

  • ваніль 1 ч. л

  • борошно 120 г

  • какао 30 г

  • розпушувач ½ ч. л

  • сіль

  • шоколадна крихта 50 г

Пряники

  • цукор 50 г

  • мед 50 г

  • вершкове масло 50 г

  • яйце ½ шт.

  • кориця ½ ч. л

  • мелений імбир ½ ч. л

  • цедра ½ апельсина

  • розпушувач 4 г

  • борошно 140 г

Приготування

Шоколадна основа

  1. Розтопіть шоколад із вершковим маслом до гладкої, блискучої маси та дайте їй трохи охолонути.

  2. Окремо збийте яйця з цукром, ваніллю та дрібкою солі до світлої пухкої текстури.

  3. Додайте терту цедру апельсина.

  4. Влийте шоколадну суміш у яєчну та обережно перемішайте.

  5. Просійте сухі інгредієнти — борошно, какао, розпушувач — і введіть у тісто.

  6. За бажанням додайте шоколадну крихту.

  7. Тісто потрібно охолодити у холодильнику — 4 години, у морозильній камері — близько 2 годин. Це обов’язковий етап, щоб печиво отримало характерні тріщинки та залишилося м’яким всередині.

Формування та випікання печива

  1. Сформуйте кульки по 40 г та викладіть їх на деко, залиште між ними приблизно 5 см.

  2. Випікайте 11 хв за 180°C.

  3. Коли дістанете — дайте печиву кілька хвилин охолонути, але лише трохи, бо саме теплим воно найкраще поєднується з пряничками.

Мініпряники

  1. Поки печиво готується, зробіть пряники. У сотейнику нагрійте мед із цукром і дайте суміші охолонути.

  2. Додайте яйце, м’яке масло, спеції та апельсинову цедру.

  3. Введіть борошно та замісіть ніжне, еластичне тісто.

  4. Розкачайте, виріжте маленькі фігурки, наприклад, сердечка, зірочки, ялинки чи пряникових чоловічків, і випікайте 8–10 хв за 180°C.

Фінальний штрих

  1. Коли шоколадне печиво вже готове та ще тепле й м’яке, легенько втисніть у центр кожного маленький пряник.

  2. Він акуратно «провалиться» всередину, застигне разом із основою та стане головною естетичною фішкою десерту.

Це печиво — ідеальний спосіб додати свята у будні, створити затишний вечір або просто потішити себе чимось особливим. А ще — чудовий подарунок, який має вигляд, ніби його зробили у красивій артпекарні.

