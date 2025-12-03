Печиво з апельсином і маленькими пряниками: рецепт святкового смаколика

Печиво з апельсином і маленькими пряниками tiktok.com_@annasimiachko

У Мережі набирає популярності ідея прикрашати м’яке шоколадне печиво маленькими фігурними пряничками — вони зручно вмощуються всередині теплого коржика. Таке печиво має неймовірно затишний вигляд, ідеально смакує з какао або чаєм та гарантовано подарує той самий «новорічний вайб».

Тож якщо ви мріяли про десерт, який має такий вигляд, ніби його створено для Pinterest — він перед вами, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці annasimiachko.

Інгредієнти

Шоколадно-апельсинове печиво

шоколад 200 г

вершкове масло 85 г

цукор 150 г

цедра 1 апельсина

яйця 2 шт.

ваніль 1 ч. л

борошно 120 г

какао 30 г

розпушувач ½ ч. л

сіль

шоколадна крихта 50 г

Пряники

цукор 50 г

мед 50 г

вершкове масло 50 г

яйце ½ шт.

кориця ½ ч. л

мелений імбир ½ ч. л

цедра ½ апельсина

розпушувач 4 г

борошно 140 г

Приготування

Шоколадна основа

Розтопіть шоколад із вершковим маслом до гладкої, блискучої маси та дайте їй трохи охолонути. Окремо збийте яйця з цукром, ваніллю та дрібкою солі до світлої пухкої текстури. Додайте терту цедру апельсина. Влийте шоколадну суміш у яєчну та обережно перемішайте. Просійте сухі інгредієнти — борошно, какао, розпушувач — і введіть у тісто. За бажанням додайте шоколадну крихту. Тісто потрібно охолодити у холодильнику — 4 години, у морозильній камері — близько 2 годин. Це обов’язковий етап, щоб печиво отримало характерні тріщинки та залишилося м’яким всередині.

Формування та випікання печива

Сформуйте кульки по 40 г та викладіть їх на деко, залиште між ними приблизно 5 см. Випікайте 11 хв за 180°C. Коли дістанете — дайте печиву кілька хвилин охолонути, але лише трохи, бо саме теплим воно найкраще поєднується з пряничками.

Мініпряники

Поки печиво готується, зробіть пряники. У сотейнику нагрійте мед із цукром і дайте суміші охолонути. Додайте яйце, м’яке масло, спеції та апельсинову цедру. Введіть борошно та замісіть ніжне, еластичне тісто. Розкачайте, виріжте маленькі фігурки, наприклад, сердечка, зірочки, ялинки чи пряникових чоловічків, і випікайте 8–10 хв за 180°C.

Фінальний штрих

Коли шоколадне печиво вже готове та ще тепле й м’яке, легенько втисніть у центр кожного маленький пряник. Він акуратно «провалиться» всередину, застигне разом із основою та стане головною естетичною фішкою десерту.

Це печиво — ідеальний спосіб додати свята у будні, створити затишний вечір або просто потішити себе чимось особливим. А ще — чудовий подарунок, який має вигляд, ніби його зробили у красивій артпекарні.