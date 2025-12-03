- Дата публікації
- Рецепти
- 62
- 2 хв
Печиво з апельсином і маленькими пряниками: рецепт святкового смаколика
Зимові свята мають свій особливий аромат — суміш гарячого шоколаду, кориці, апельсинової цедри та теплого світла з кухні. Цей рецепт шоколадно-апельсинового печива з мініпряниками — саме той випадок, коли десерт стає атмосферою, а процес приготування — маленьким ритуалом турботи про себе та своїх близьких.
У Мережі набирає популярності ідея прикрашати м’яке шоколадне печиво маленькими фігурними пряничками — вони зручно вмощуються всередині теплого коржика. Таке печиво має неймовірно затишний вигляд, ідеально смакує з какао або чаєм та гарантовано подарує той самий «новорічний вайб».
Тож якщо ви мріяли про десерт, який має такий вигляд, ніби його створено для Pinterest — він перед вами, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці annasimiachko.
Інгредієнти
Шоколадно-апельсинове печиво
шоколад 200 г
вершкове масло 85 г
цукор 150 г
цедра 1 апельсина
яйця 2 шт.
ваніль 1 ч. л
борошно 120 г
какао 30 г
розпушувач ½ ч. л
сіль
шоколадна крихта 50 г
Пряники
цукор 50 г
мед 50 г
вершкове масло 50 г
яйце ½ шт.
кориця ½ ч. л
мелений імбир ½ ч. л
цедра ½ апельсина
розпушувач 4 г
борошно 140 г
Приготування
Шоколадна основа
Розтопіть шоколад із вершковим маслом до гладкої, блискучої маси та дайте їй трохи охолонути.
Окремо збийте яйця з цукром, ваніллю та дрібкою солі до світлої пухкої текстури.
Додайте терту цедру апельсина.
Влийте шоколадну суміш у яєчну та обережно перемішайте.
Просійте сухі інгредієнти — борошно, какао, розпушувач — і введіть у тісто.
За бажанням додайте шоколадну крихту.
Тісто потрібно охолодити у холодильнику — 4 години, у морозильній камері — близько 2 годин. Це обов’язковий етап, щоб печиво отримало характерні тріщинки та залишилося м’яким всередині.
Формування та випікання печива
Сформуйте кульки по 40 г та викладіть їх на деко, залиште між ними приблизно 5 см.
Випікайте 11 хв за 180°C.
Коли дістанете — дайте печиву кілька хвилин охолонути, але лише трохи, бо саме теплим воно найкраще поєднується з пряничками.
Мініпряники
Поки печиво готується, зробіть пряники. У сотейнику нагрійте мед із цукром і дайте суміші охолонути.
Додайте яйце, м’яке масло, спеції та апельсинову цедру.
Введіть борошно та замісіть ніжне, еластичне тісто.
Розкачайте, виріжте маленькі фігурки, наприклад, сердечка, зірочки, ялинки чи пряникових чоловічків, і випікайте 8–10 хв за 180°C.
Фінальний штрих
Коли шоколадне печиво вже готове та ще тепле й м’яке, легенько втисніть у центр кожного маленький пряник.
Він акуратно «провалиться» всередину, застигне разом із основою та стане головною естетичною фішкою десерту.
Це печиво — ідеальний спосіб додати свята у будні, створити затишний вечір або просто потішити себе чимось особливим. А ще — чудовий подарунок, який має вигляд, ніби його зробили у красивій артпекарні.