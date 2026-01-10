- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
72
- 72
1 хв
- 1 хв
Гейлі Бібер в архівній срібній сукні Armani Privé сяяла на фешнпремії
29-річна модель у жіночному образі отримала нагороду.
Гейлі Бібер побувала на церемонії вручення премії WWD Style Awards 2026 у Санта-Моніці. Її удостоїли нагородою «Першопрохідниця стилю».
Модель сяяла в архівній срібній сукні міді Armani Privé з кутюрної колекції 2009 року. Вбрання було розшите довгим мерехтливим бісером, який нагадував луску, воно мало приталений силует, ледь помітний ефект омбре до колін і грайливу розкльошену рюшу на подолі.
Аутфіт Гейлі доповнила чорними мюлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж, срібний манікюр «котяче око» і прикраси від Lorraine Schwartz — масивні діамантові сережки у вухах і каблучки з діамантами на руках.
