Гейлі Бібер в архівній срібній сукні Armani Privé сяяла на фешнпремії

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер побувала на церемонії вручення премії WWD Style Awards 2026 у Санта-Моніці. Її удостоїли нагородою «Першопрохідниця стилю».

Модель сяяла в архівній срібній сукні міді Armani Privé з кутюрної колекції 2009 року. Вбрання було розшите довгим мерехтливим бісером, який нагадував луску, воно мало приталений силует, ледь помітний ефект омбре до колін і грайливу розкльошену рюшу на подолі.

Аутфіт Гейлі доповнила чорними мюлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж, срібний манікюр «котяче око» і прикраси від Lorraine Schwartz — масивні діамантові сережки у вухах і каблучки з діамантами на руках.

