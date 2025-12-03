Почему в глазу возникают красные "нити" и опасно ли это

Почему в глазу возникают красные "нити" / © Credits

Что такое эти красные «нити», почему возникают и как лечатся, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Красные «нити» или жилки на белках глаз — это поверхностные кровеносные сосуды конъюнктивы, которые под воздействием определенных факторов расширились.

Кроме визуальных проявлений может возникать зуд, жжение, слезотечение, ощущение «песка» или инородного тела.

В большинстве случаев появление «нитей» обусловлено:

зрительным переутомлением во время многочасовой работы за компьютером, чтения, вышивания и т.д;

временным расширением сосудов в ответ на тепло, алкоголь, стресс, физическую нагрузку;

синдромом сухого глаза — при недостаточном увлажнении возникает микровоспаление конъюнктивы, раздражаются нервные окончания и сосуды расширяются, проступая на поверхности склеры;

аллергическим конъюнктивитом — при контакте с аллергеном (пыльца, шерсть животных, бытовая химия, декоративная косметика) высвобождается гистамин, который провоцирует расширение сосудов, а также отек и зуд;

микротравматизацией — постоянное механическое раздражение вызывает локальное воспаление поверхности глаза и дальнейшее расширение сосудов. Травмировать его можно при интенсивном трении или неправильном использовании контактных линз.

То есть красные «нити» в глазу — это симптом определенного нарушения. Если они связаны, например, с гиперемией конъюнктивы, возникшей из-за зрительной нагрузки во время многочасовой работы за компьютером, то исчезнут после качественного отдыха и увлажнения глаз.

Если сигнализируют об аллергическом конъюнктивите, со временем появятся другие типичные симптомы, как-то выраженный зуд, слезотечение, отек век или конъюнктивы, светобоязнь.

Если причина их появления — синдром сухого глаза, тоже возникнут дополнительные симптомы: жжение, ощущение «песка», слезоотделение, быстрая утомляемость глаз, снижение четкости зрения, трудности с ношением контактных линз.

Появление «нитей» не сопровождается болью. Присутствие боли может свидетельствовать о более глубоких воспалительных или инфекционных процессах — например, воспаление склеры (склерит), радужной оболочки (ирит или иридоциклит), развитие конъюнктивита или кератита.

В любом случае я советую обратиться к офтальмологу, поскольку важно выявить причину, которая спровоцировала появление покраснения. Уже упомянутый синдром сухого глаза требует корректного лечения, чтобы избежать осложнений в виде хронического кератоконъюнктивита или формирования рубцов на конъюнктиве. А казалось бы, безобидная микротравматизация глаза может привести к хроническому конъюнктивиту, воспалению роговицы, васкуляризации роговицы или синдрому сухого глаза.

Офтальмолог не только определит точную причину появления красных «нитей», но и назначит подходящие увлажняющие капли, витаминный комплекс или, при необходимости, курс аппаратных процедур.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!