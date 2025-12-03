Бабуся "воскресла" з труни після тижня "смерті" і налякала сусідів

95-річна китаянка Лі Сюфен, яка «воскресла» після «смерті» / © Rex

Реклама

Сусіди 95-річної китаянки Лі Сюфен були шоковані, коли її труна, приготована до похорону, виявилася порожньою. «Померла» жінка знайшлася живою на кухні, готуючи собі їсти після того, як пролежала без ознак життя цілих шість днів.

Про це пише Mirror.

Сусіди Лі Сюфен були приголомшені її «смертю», адже 95-річна жінка вважалася поважною старійшиною громади. Після серйозного падіння, під час якого вона сильно травмувала голову, літню жінку одного зимового ранку знайшли нерухомою в ліжку. Мешканці вирішили, що вона померла, і почали готуватися до поховання.

Реклама

Першим Лі Сюфен виявив 60-річний сусід Чень Цінван. Він щодня приносив їй сніданок після травми і цього разу теж прийшов розбудити жінку, однак марно — вона не реагувала на всі спроби.

«Я прийшов розбудити її. Як би сильно я її не штовхав і не кликав на ім’я, вона не реагувала. Я відчув, що щось не так, перевірив її дихання — і вона вже не дихала. Але її тіло все ще було теплим», — пояснив сусід, згадуючи події лютого 2012 року.

Проте через кілька днів після того, як тіло Лі Сюфен помістили до труни, її раптом знайшли порожньою, що викликало справжню паніку серед місцевих жителів. Згодом з’ясувалося, що ситуація виявилася ще дивнішою, ніж хтось міг припустити.

95-річну жінку без ознак життя знайшли вдома в місті Бейлю, що у провінції Гуансі, і, оскільки вона жила сама, пан Цінван взяв на себе відповідальність організувати її похорон. За традицією китайців, труну тримають відкритою кілька днів, щоб близькі могли попрощатися.

Реклама

Лі Сюфен поклали до труни 19 лютого — через два дні після того, як її визнали «мертвою». Похорон був запланований на шостий день. Але 24 лютого, коли сусід прийшов перевірити будинок, він побачив, що труна порожня, а тіла немає. Він зізнався: «Ми страшенно перелякалися й одразу покликали сусідів на допомогу».

Мешканці почали шукати зниклу жінку, припускаючи найгірше — від пограбування могили до якогось злочину. Та істина виявилася зовсім іншою: у кухні вони знайшли Лі Сюфен живою. Вона спокійно сиділа на табуреті та готувала собі їжу.

За словами жінки, вона лише прокинулася після тривалого сну.

«Я довго спала. Прокинувшись, відчула сильний голод і хотіла щось приготувати. Я довго штовхала кришку, щоб вибратися», — сказала Лі Сюфен.

Реклама

Лікарі, які оглянули жінку, дійшли висновку, що вона пережила рідкісний стан «штучної смерті», коли дихання тимчасово припиняється, але тіло залишається теплим.

До слова, раніше у Гватемалі в морзі лікарні жінка, яку оголосили мертвою через відсутність дихальної та мозкової активності, раптово «воскресла». Вона почала рухатися всередині мішка для трупів через п’ять годин після констатації смерті. Працівники моргу були нажахані, і пацієнтку знову госпіталізували до відділення невідкладної допомоги.