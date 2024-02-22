Почала ворушитись у мішку для трупів: жінка "воскресла" у морзі (відео)

Її терміново доправили назад до відділення невідкладної допомоги.

Жінка, залишена в мішку для трупів у морзі лікарні в Гватемалі, налякала робітників, коли вона раптово почала рухатися.

Про це пише Mirror.

Працівники моргу були нажахані, коли жінка, здавалося, "воскресла з мертвих", коли вона почала пересуватися всередині мішка.

У неназваної пацієнтки були ознаки тяжкого недоїдання, судоми та церебральний параліч. А коли її підключили до моніторів, у неї не було жодних ознак дихальної чи мозкової активності. Її оголосили мертвою.

Представник лікарні розповів: "Після 30 хвилин медичних зусиль вона була оголошена мертвою, і її тіло було передано до моргу в рамках встановленого протоколу".

Однак після п'яти годин перебування в мішку для трупів у лікарні загального профілю Сан-Хуан-де-Діос у Гватемалі вона раптово почала рухатися.

Una joven mujer fue declarada fallecida en el Hospital San Juan de Dios, enviada a la morgue y posteriormente regresada a la emergencia, debido a que tenía movimientos y aparentemente aún respiraba. pic.twitter.com/3meLM4SOtH — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 18, 2024

Шоковані працівники моргу кинулися попередити лікарів, і її знову госпіталізували до відділення невідкладної допомоги. Однак, попри всі зусилля медиків, пацієнтка не мала жодних ознак життя, і вона була оголошена мертвою вдруге і востаннє.

Лікарня підтримала її сім'ю у "важкий час, з яким вони стикнулася". Поки що неясно, чи розслідує поліція цей інцидент.

Нагадаємо, не так давно жінка "ожила" в катафалку за декілька хвилин до власної кремації. Її мали спалити за декілька хвилин.

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