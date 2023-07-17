Стиль королеви Камілли: 8 улюбленців з гардеробу дружини короля Чарльза

Стиль дружини короля Чарльза III помітно змінився від того часу, як вона стала королевою. Її образи стали вишуканішими в ідеально підібраній колірній гамі. Розберемо, без чого сьогодні важко уявити гардероб Камілли.

Сукні-пальта

Сукні-пальта — ідеальна річ у гардеробі Камілли, в якій доречно з'явитись практично на будь-якому заході. Виняток становлять хіба що урочисті прийоми та банкети, там Камілла зазвичай з'являється у більш урочистих вечірніх туалетах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Улюбленим кольором королеви є синій, який вже нарекли "королівським". У пальті такого кольору Її Величність часто з'являється на службах у церквах, на різних зустрічах під час візитів до благодійних та інших організацій. Такий образ Камілла доповнює зазвичай золотими ланцюжками з підвісками на шиї або перлинними кольє і сережками з перлів і капелюхами з пір'ям або широкими крисами.

У сукнях-пальтах світлих відтінків із легших тканин королева Камілла з'являється як правило на кінних перегонах в Аскоті або садових вечірках, які влітку зазвичай влаштовують у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Аскоті / Фото: Associated Press

Кейп-накидки

У гардеробі королеви є її улюблені чорні кейп-накидки, які Камілла носить під час закордонних візитів чи ділових заходів. Як правило, такий елемент гардеробу актуальний для холодної пори року, поєднує такі накидки Камілла з прямого силуету сукнями і високими чоботами.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сукні-туніки

Сукні-туніки Камілла зазвичай бере у літні закордонні поїздки. Вона має туніки різних кольорів на різні виходи. У таких Камілла з'являлася у Карибському турі та виходила на пляж. Як правило, такий літній образ Її Величність доповнює плетеною сумкою, легкими рукавичками та парасолькою від сонця. Іноді одягає і сонцезахисні окуляри. З аксесуарів такий її образ зазвичай доповнюють сережки-висячки та кілька золотих браслетів на зап'ястях.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Капелюхи з широкими крисами

Капелюхи – улюблена річ у королівському гардеробі. Такий капелюх пасує практично під будь-який літній образ. Камілла любить носити капелюхи білого кольору, пудрового чи блакитного, прикрашені квітами чи пір'ям. Як правило, головний убір завжди доповнює або злегка відтіняє за кольором основне вбрання королеви.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Короткі жакети

Жакети королева зазвичай поєднує зі спідницями середньої довжини. Такі костюми — ідеальний діловий образ, Камілла доповнює їх блузками, взуттям на підборах, маленькими сумками на коротких ручках (іноді це улюблена сумка Chanel) або шкіряними клатчами невеликих розмірів.

Королева Камілла з сумкою Chanel / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла та принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Двоколірні туфлі та замшева новинка від Eliot Zed

Туфлі від Chanel в улюбленцях у Камілли. Найчастіше вона носить саме їх. Вони чудово доповнюють класичні образи. Але також Камілла носить туфлі із замші, пошиті на замовлення її новим улюбленим брендом Eliot Zed. Ці зручні туфлі королева має у кількох кольорах — класичному чорному, бежевому та навіть синьому. Взуття хоч і на підборах, але зважаючи на все дуже зручне, оскільки Камілла одягала такі туфлі, коли в неї був зламаний палець на нозі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Клатчі, як у королеви Єлизавети II

Клатчі від бренду Launer королева стала носити на знак поваги до своєї покійної свекрухи — королеви Єлизавети II. Шанувальники королівської сім'ї побачили у цьому жест поваги і хвалили Каміллу. Ми бачили Її Величність з клатчем Launer чорного кольору. Класична модель пасує практично до будь-якого образу. І хоча сама Єлизавета клатчі ніколи не носила, саме сумки цієї марки були все життя в її фаворитах.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сукні-сорочки

Що може бути краще, ніж комфортна і легка сукня-сорочка для літнього сезону? У Камілли таких дуже багато, різних відтінків і принтів. Найбільше королівська особа полюбляє квіткові принти або горохові. Про гороховий принт у гардеробі королівських особ ми вам уже якось розповідали. З року в рік він так само залишається в улюбленцях у королеви Камілли.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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