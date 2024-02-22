Біля Єрусалима влаштували теракт: є жертва і поранені

Троє палестинських терористів здійснили 22 лютого напад біля контрольно-пропускного пункту аз-Заайєм між Єрусалимом і Маале-Адумім.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Терористи відкрили вогонь із "автоматичної зброї" по ізраїльтянах, які перебували в заторі, прямуючи до Єрусалиму, за кілька сотень метрів до контрольно-пропускного пункту.

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Двоє озброєних чоловіків були застрелені силами безпеки на місці події. Третій спочатку втік, а потім був застрелений невдовзі після того, як поліція обшукала цей район.

Одна з жертв нападу біля Маале-Адумім померла. Ще вісім людей отримали поранення, двоє з яких перебувають у важкому стані. Троє поранених перебувають у стані середньої тяжкості, а ще троє отримали допомогу у зв’язку з гострою тривогою.

До слова, раніше в лютому у Стамбулі двоє зловмисників скоїли спробу теракту. Особи, пов’язані з терористичною групою Революційної народно-визвольної партії, напали на поліцейський КПП біля основної будівлі суду. Обоє були ліквідовані.

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