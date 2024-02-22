Возле Иерусалима устроили теракт: есть жертва и раненые

Трое палестинских террористов совершили 22 февраля нападение у контрольно-пропускного пункта аз-Заайем между Иерусалимом и Маале-Адумим.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Террористы открыли огонь из "автоматического оружия" по находившимся в пробке израильтянам, которые направляясь в Иерусалим, за несколько сотен метров до контрольно-пропускного пункта.

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Двое вооруженных мужчин были застрелены силами безопасности на месте происшествия. Третий сначала скрылся, а затем был застрелен вскоре после того, как полиция обыскала этот район.

Одна из жертв нападения в Маале-Адумим умерла. Еще восемь человек получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Трое раненых находятся в состоянии средней тяжести, а еще трое получили помощь в связи с острой тревогой.

К слову, ранее в феврале в Стамбуле двое злоумышленников совершили попытку теракта. Лица, связанные с террористической группой Революционной народно-освободительной партии, напали на полицейский КПП у основного здания суда. Оба были ликвидированы.

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