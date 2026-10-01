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В Польше 15-летнего украинца подозревают в подготовке теракта и убийства
Подросток из Украины привлек внимание польских правоохранительных органов своей активностью в Интернете.
В Польше 15-летнего гражданина Украины подозревают в подготовке террористического акта в торговом центре и в убийстве полицейского.
Об этом сообщило Районное управление полиции Варшава V.
Правоохранители заинтересовались активностью подростка в Интернете после того, как обнаружили его поисковые запросы о возможности совершения теракта и убийства сотрудника правоохранительных органов.
«Несовершеннолетний искал материалы о возможности совершения террористического акта в торговом центре и убийстве полицейского», — говорится в сообщении полиции.
Польские правоохранители провели ряд мероприятий, чтобы установить автора поисковых запросов, проверить полученную информацию и выяснить, могла ли активность подростка быть связана с подготовкой к преступлению. В результате полицейские установили личность 15-летнего подростка и его место жительства.
В ходе обыска у него изъяли ноутбук и мобильный телефон. Электронные устройства передали экспертам для проведения компьютерно-технической экспертизы и извлечения данных, которые могут иметь значение для расследования.
По результатам собранных материалов подростку было предъявлено обвинение в деянии, подпадающем под признаки подготовки к убийству.
В расследовании принимали участие сотрудники Отдела по вопросам социальной профилактики, несовершеннолетних и патологий РУП «Варшава V». К работе также были привлечены специалисты Отдела по борьбе с террористическими актами и убийствами Столичного управления полиции, Криминалистической лаборатории KSP и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.
После проведения необходимых процессуальных действий несовершеннолетнего доставили в Районный суд Варшава-Жолибож, VI отдел по делам семьи и несовершеннолетних. Суд вынес решение о помещении 15-летнего украинца в Молодежный воспитательный центр сроком на три месяца.
Дальнейшую судьбу подростка должен определить суд по семейным делам.
В полиции отдельно обратились к родителям и опекунам с призывом интересоваться тем, чем занимаются дети в интернете. Правоохранители отметили, что несовершеннолетние могут искать информацию о насилии, оружии и других опасных формах поведения по разным причинам — от любопытства до влияния сверстников, поэтому важно обращать внимание на тревожные сигналы и своевременно реагировать на них.
Напомним, ранее в польском городе Ярослав, расположенном в Подкарпатском воеводстве, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей в монастыре. Пятеро человек получили ранения, один из пострадавших скончался.