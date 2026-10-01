Убийство Фарион: 20-летний обвиняемый получил высшую меру наказания

Вячеслав Зинченко в зале суда / © ТСН

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В Шевченковском районном суде Львова огласили приговор по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому в убийстве Ирины Фарион 20-летнему Вячеславу Зинченко дали пожизненное.

Об этом передает ТСН из зала суда.

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«Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали в суде вину жителя Днепра, который убил общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирину Фарион. Назначенное судом наказание — пожизненное лишение свободы», — отметили в Офисе генпрокурора.

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Зинченко инкриминировано умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Напомним, перед оглашением приговора у здания суда собрались несколько десятков человек, улица была перекрыта, усилены меры безопасности. Сторонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых написано: «Пожизненное».

Убийство Ирины Фарион — что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером Ирина Фарион скончалась от ранения.

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25 июля президент Зеленский сообщил, что в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Им оказался на то время 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. По данным МВД, во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

Вячеслав Зинченко на одном из заседаний суда заявил, что не признает свою вину.

Во время одного из судебных заседаний Зинченко пытался повеситься с помощью футболки, но судебная охрана помешала этому.

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Дочь Ирины Фарион публично выражала требование наказать Зинченко пожизненным лишением свободы, при этом мать Зинченко высказывала свою уверенность, что сын будет оправдан и его отпустят.

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