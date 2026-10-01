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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Суд по делу об убийстве Ирины Фарион начинает оглашать приговор: Зинченко скрестил руки и ноги

Во Львове суд первой инстанции планирует вынести приговор обвиняемому в убийстве Ирины Фарион — Зинченко привезли под усиленной охраной, чтобы предотвратить неожиданные события.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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Убийство Ирины Фарион

Во Львове суд начал оглашать приговор по делу об убийстве Ирины Фарион / © ТСН

Сегодня во Львове Шевченковский суд приступил к оглашению приговора обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион 20-летнему Вячеславу Зинченко — ему грозит наказание до пожизненного заключения.

Как рассказала накануне оглашение приговора адвокат Наталья Романик, представляющая интересы Софии Особы (дочки Фарион), по ее оценкам, в приговоре может быть около 100 страниц текста.

Как передает корреспондентка ТСН Маричка Кужик с места событий, прямо сейчас у здания суда собралось несколько десятков человек, улица перекрыта, усилены меры безопасности. Сторонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых написано: «Пожизненно». В суд доставлен обвиняемый. Перед началом оглашения приговора он не демонстрировал каких-то эмоций, но скрестил на себе руки и ноги и его взгляд бегал из стороны в сторону. Непосредственно возле его клетки выстроились шесть вооруженных охранников, еще несколько присутствовали на других локациях в помещении суда. Не исключено, что из-за объема текста приговор будут оглашать в течение 1 и 2 октября.

Обвиняемый Вячеслав Зинченко во время оглашения приговора 1 октября 2026 года. Фото: ТСН / © ТСН

Обвиняемый Вячеслав Зинченко во время оглашения приговора 1 октября 2026 года. Фото: ТСН / © ТСН

Судебные заседания по делу об убийстве Ирины Фарион длились более полутора лет. Зинченко был и остается единственным обвиняемым в убийстве языковеда.

Убийство Ирины Фарион - что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером Ирина Фарион умерла вследствие этого.

Через несколько дней после этого правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.

Во время одного из судебных заседаний Зинченко пытался повеситься с помощью футболки, но судебная охрана помешала этому.

Дочь Ирины Фарион публично выражала требования наказать Зинченко пожизненным лишением свободы, мать Зинченко выражала личную уверенность, что сын будет оправдан и его отпустят.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд принял новое решение по делу Фарион.

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