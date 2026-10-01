"Атакуют украинских детей и школы": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Киеву

Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на русский удар по школе в Киеве. По его словам, Россия должна ответить за совершенное.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

Реклама

Удар по школе в Киеве — реакция Зеленского

В Киеве спасатели и все необходимые службы работают на месте попадания российского ударного беспилотника в здание обычной школы. На момент атаки дети и учителя находились в укрытии, так что обошлось без раненых. В результате удара возник пожар на третьем этаже. Также частично разрушена стена, повреждены окна и двери.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и украинских детей.

«Российские уроды продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары. Рассчитываем на дополнительное давление от партнеров России и дополнительные пакеты поддержки для Украины. Работаем по каждой такой договоренности. Благодарю всех, кто помогает Украине и украинцам», — заявил президент.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на ужесточение давления международных партнеров на Россию и новые пакеты поддержки для Украины.

«Работаем по каждой такой договоренности», — добавил Зеленский.

Реклама

Как мы писали, в результате атаки российских дронов утром 1 октября в Соломенском районе Киева произошло попадание в здание школы, после чего возник пожар. К моменту удара в укрытии находились более 160 учеников и работников заведения, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Дрон повредил фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, а на месте работают спасатели, полицейские и взрывотехники. По данным корреспондентки ТСН, боевая часть беспилотника упала внутри школы, но не сдетонировала.

Новости партнеров

Новости партнеров