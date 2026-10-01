"Потеряли во время бегства": оккупанты могли лишиться мощей Дмитрия Донского, которые передал им Путин

Россияне могли потерять мощи Дмитрия Донского / © Associated Press

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В российских СМИ начала появляться информация, что будто на фронте оккупанты, которым доверили мощи Дмитрия Донского, благополучно потеряли их во время бегства с Лиманского направления. К слову, мощи должны были поднимать боевой дух, помогать продвигаться и служить объектом поклонения для российских военных.

На Лиманском направлении оккупанты могли потерять мощи Дмитрия Донского во время бегства

Российские Z-блогеры и пропагандисты распространяют сообщения о том, что российские военные во время бегства с Лиманского направления могли потерять часть мощей князя Дмитрия Донского, которые им прислал Владимир Путин.

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К слову, на этом направлении именно сейчас проводится операция «Вивальди», в рамках которой ВСУ имеют успехи и продвижение.

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История началась еще в сентябре, когда высшее духовенство РПЦ решило отправить на передовую фрагмент правой руки князя Дмитрия Донского, рассчитывая, что это должно «духовно укрепить» армию РФ.

Перед отправкой на восток Украины с ковчегом устроили торжественный крестный ход по улицам Москвы. Далее артефакт был доставлен во временно оккупированный Донецк. Там у мемориала Второй мировой войны состоялся молебен, во время которого местные коллаборанты вместе с российскими офицерами прикладывались к реликвии, а митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир призвал «Божью помощь» для войск РФ.

В то же время, в РЦП не хотят признавать возможной потери реликвии. Там сообщают, что это фейк. В частности, об этом российским медиа заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что часть мощей Дмитрия Донского была потеряна в зоне проведения специальной военной операции, является злонамеренной выдумкой», — заявил Кипшидзе.

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Несмотря на все, есть большая вероятность того, что российские оккупанты потеряли собственную святыню, а «сверху» получили приказ замалчивать этот факт.

Стоит вспомнить, что такое с россиянами случается не в первый раз — в июле они потеряли мощи Александра Невского, которые везли для проведения молебна, на временно оккупированной части Донецкой области.

Также в прошлом году российские оккупанты потеряли мощи Матроны Московской на фронте.

Что предшествовало: Путин откопал мощи и отправил их на фронт

Напомним, во время визита в Архангельский собор Кремля Владимир Путин осмотрел раскрытую гробницу московского князя Дмитрия Донского. Ранее Русская православная церковь заявила об «обретении» мощей князя и инициировала отделение фрагментов останков для их дальнейшей отправки на фронт в Украину, где российские оккупанты смогут им поклоняться. Путин публично поддержал эту идею патриарха Кирилла, назвав событие «удивительным» и «чудесным».

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В РПЦ раскрытие могилы, которое до этого происходило лишь в 1860-х годах, официально объяснили необходимостью провести «ремонтные работы». В то же время журналисты отмечают, что событие было спланировано, поскольку место захоронения было давно известно.

По мнению экспертов, подобные манипуляции с религиозными артефактами являются попыткой российского руководства компенсировать затяжной кризис в военных действиях посредством мистической пропаганды.

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