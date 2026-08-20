Для Путина разбили гробницу Дмитрия Донского: мощи отправят на войну

Путин в Архангельском соборе Кремля / © Associated Press

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В четверг, 20 августа, президент России Владимир Путин посетил Архангельский собор Кремля, где специально открыли гробницу московского князя Дмитрия Донского, которого называют победителем в битве на Куликовом поле. Мощи этого «православного святого» планируют отправить на войну в Украину.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Во время молебна Путин держал свечу и крестился под молитвы за «победоносное воинство», Россию и президента, то есть самого себя. После этого он осмотрел две открытые гробницы, где останки были прикрыты тканью.

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Ранее Русская православная церковь заявила о «нахождении» мощей князя Дмитрия Донского и выразила намерение передать их часть на фронт для поклонения российским оккупантам.

Путин поддержал эту инициативу, заявив, что знает о планах патриарха РПЦ Кирилла в отношении мощей, и назвал их «обнаружение» «абсолютно уникальным», «удивительным» и «чудесным».

По словам журналистки Ксении Лученко, история с мощами вряд ли была спонтанной. Она отметила, что место захоронения князя было известно давно, достаточно было просто вскрыть могилу.

Разрушенная гробница князя Дмитрия Донского / © Associated Press

В РПЦ раскопки гробницы Донского объяснили необходимостью проведения «ремонтных работ». Саркофаг ранее раскапывали лишь однажды — в 1860-х годах, чтобы переместить его выше.

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Из останков, извлечённых из гробницы, планируется отделить фрагменты и поместить их в специальные ковчежки, которые впоследствии можно будет транспортировать в зону боевых действий.

Эксперты отмечают, что подобные манипуляции с религиозными артефактами свидетельствуют о попытках российского руководства компенсировать затянувшийся кризис в военных действиях мистической пропагандой, как это уже делалось ранее с другими иконами и мощами.

Напомним, что патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который с самого начала полномасштабного вторжения последовательно оправдывает российскую агрессию против Украины, издал книгу, посвященную «метафизике войны».

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