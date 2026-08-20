Для Путіна розбили гробницю Дмитра Донського: мощі відправлять на війну

Путін в Архангельському соборі Кремля / © Associated Press

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У четвер, 20 серпня, президент Росії Володимир Путін відвідав Архангельський собор Кремля, де навмисне було розкрито гробницю московського князя Дмитра Донського, якого називають переможцем битви на Куликовому полі. Мощі цього «православного святого» планують відправити на війну в Україні.

Про це пише The Moscow Times.

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Під час молебню Путін тримав свічку та хрестився під молитви за «переможне воїнство», Росію і президента, тобто самого себе. Після цього він оглянув дві розкриті гробниці, де останки були прикриті тканиною.

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Раніше Російська православна церква заявила про «віднайдення» мощей князя Дмитра Донського і заявила про намір передати частину на фронт для поклоніння російським окупантам.

Путін підтримав цю ініціативу, заявивши, що знає про плани патріарха РПЦ Кирила щодо мощей, і назвав їхнє «віднайдення» «абсолютно унікальним», «дивовижним» та «чудесним».

За словами журналістки Ксенії Лученко, історія з мощами навряд чи була спонтанною. Вона зазначила, що місце поховання князя було давно відоме, достатньо було просто розкрити могилу.

Розбита гробниця князя Дмитра Донського / © Associated Press

В РПЦ розиття гробниці Донського пояснили необхідністю провести «ремонтні роботи». Саркофаг раніше розкопували лише одного разу — у 1860-х роках, щоб перемістити вище.

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Від останків, вийнятих із гробниці, планують відокремити фрагменти й помістити їх у спеціальні ковчежці, які згодом можуть перевозити на лінії бойового зіткнення.

Експерти зазначають, що подібні маніпуляції з релігійними артефактами свідчать про намагання російського керівництва компенсувати затяжну кризу у військових діях містичною пропагандою, як це вже робилося раніше з іншими іконами та мощами.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв), який від початку повномасштабного вторгнення послідовно виправдовує російську агресію проти України, видав книгу, присвячену «метафізиці війни».

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