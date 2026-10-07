РФ могла підняти групу Ту-95МС: коли очікують можливі пуски ракет

Ту-95МС

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У ніч проти 7 жовтня з російського аеродрому «Оленья» в Оленегорську, за попередньою та наразі непідтвердженою інформацією, могла вилетіти невстановлена кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Якщо виліт має бойовий характер, орієнтовний час можливих пусків крилатих ракет — від 04:00 до 05:00.

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У такому разі ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно від 05:00 до 06:00.

Водночас офіційного підтвердження бойового вильоту Ту-95МС наразі немає.

Раніше повідомлялося, що в повітрі перебувають стратегічні бомбардувальники РФ, зокрема Ту-160, а моніторингові ресурси попереджали про ймовірність залучення стратегічної авіації цієї ночі.

Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути

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