Масована атака по Києву в «подарунок» Путіну на 74-річчя: експерти попередили про загрозу

Росія може здійснити чергову масовану атаку по Києву — військові аналітики спрогнозували дати та масштаби / © ТСН

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Війна в Україні найближчими днями може продовжитися черговою масованою російською атакою. Про це попереджають і окремі моніторингові канали, цього не виключають і військові аналітики, враховуючи низку факторів: інтервал від останнього такого удару і те, що завтра, 7 жовтня, очільник Кремля Володимир Путін святкуватиме свій день народження, 74-річчя. За різними оцінками, армія РФ може застосувати до 60–100 ракет і близько 350 дронів.

Коли саме, яку кількість ракет і дронів можуть задіяти росіяни та по яких цілях — про це в коментарі ТСН.ua розповіли у своїх прогнозах військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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«У ворога накопичений боєкомплект, є в наявності. Останнім часом, у вересні та на початку жовтня, росіяни не так інтенсивно використовували ракетну зброю — балістику, аеробалістику, гіперзвукові ракети. Тому кожного дня є вірогідність удару — можливо, сьогодні, завтра або післязавтра», — висловлює свою думку Коваленко.

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Крім того, він зауважує, що польотні завдання для своєї авіації за цей час окупанти точно мали можливість підготувати.

«Хоча останнім часом можна спостерігати, що не такі активні балістичні удари. Це може бути пов’язано з тим, що ми діємо на їхнє випередження. Були удари по позиційних районах розміщення „Іскандерів“, по пускових майданчиках, про що повідомляли президент України та моніторингові канали. Тобто ми почали заздалегідь отримувати інформацію про вихід на марш ракетних комплексів „Іскандер“, — каже політичний оглядач та уточнює, що одне з останніх намагань Росії вдарити балістикою по Києву було зірвано завдяки прольоту українських дронів над місцем розташування російських пускових майданчиків.

Також він уточнює: «Щодо дронів. У росіян є накопичені БпЛА, переважно поршневі, звичайні, але є й реактивні».

Масована атака: якими можуть бути цілі цього разу

«Серед цілей — енергетика, теплозабезпечення, водозабезпечення, підприємства, які мають стосунок до військового комплексу, а також ті, як є складником економіки. Ще можуть спробувати вдарити по мостах балістикою», — продовжує Олександр Коваленко.

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На його думку, Київ наразі залишиться однією з пріоритетних цілей для окупантів.

«Але ударів, мені здається, може бути завдано по тих містах, куди зможуть дотягнутися — можливо, Харків, Одеса, Запоріжжя. Але для Росії зараз є важливим відволікати увагу власного споживача інформаційного фастфуду на те, як вони тероризують Київ. Це пов’язано з відсутністю глобальних перемог на полі бою. Там взагалі ситуація складається для них не найкращим чином, особливо на Лиманському напрямку, де триває операція „Вівальді“ Третього армійського корпусу, та на інших напрямках. Отже, у росіян немає нічого позитивного з фронту. Тому багато російських Z-воєнкорів панікують, а це неможливо обійти стороною. Цю інформаційну хвилю Росія намагається перебити терором Києва», — каже аналітик.

Резюмуючи, він додає, що в Україні досі не вирішено дефіцит з протиракетами.

«Він — дефіцит — як був, так і є. Не масштабовано застосування протидії реактивним дронам, тому це можуть бути дуже важкі осінь і зима. Можу навіть сказати так: це буде найважчий осіннє-зимовий період від 2022 року», — висловлює свою думку Коваленко.

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Масована атака в «подарунок»: прогноз Селезньова

Своєю чергою колишній речник Генштабу ЗСУ в коментарі для ТСН.ua не виключив, що наступний ракетний обстріл України може бути прив’язаний до дня народження Путіна.

«Цілком ймовірно», — каже він.

«Сьогодні зранку з’явилися повідомлення, що ворог перемістив свої стратегічні бомбардувальники. Є також попередження від американської розвідувальної спільноти про ймовірність застосування росіянами балістики. Може бути й символізм — Путін схильний до таких „подарунків“. Ресурси для таких атак є. Крім того, знову повертаються відключення електрики — думаю, що через пошкодження обладнання», — додає Селезньов.

На його переконання, насамперед росіяни намагатимуться атакувати нашу енергетику.

«Але деякі закриті моніторингові канали пишуть, що цілями можуть стати мости та інші об’єкти, центр столиці. На превеликий жаль, у ворога є серйозний ресурс для здійснення атак, зокрема, по певних символічних об’єктах. Київ може залишитися у приоритеті», — зауважує аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ може вдарити уже цієї ночі: монітори назвали кількість ракет і можливі цілі. Вони попереджають, що РФ стягує стратегічну авіацію та готує до запуску десятки ракет.

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