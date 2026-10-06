Массированная атака по Киеву в «подарок» Путину на 74-летие: эксперты предупредили об угрозе

Россия может осуществить очередную массированную атаку по Киеву — военные аналитики спрогнозировали даты и масштабы / © ТСН

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Война в Украине в ближайшие дни может продолжиться очередной массированной российской атакой. Об этом предупреждают и отдельные мониторинговые каналы, этого не исключают и военные аналитики, учитывая ряд факторов: интервал от последнего такого удара и то, что завтра, 7 октября, глава Кремля Владимир Путин будет отмечать свой день рождения, 74-летие. По разным оценкам, армия РФ может применить до 60-100 ракет и около 350 дронов.

Когда именно, какое количество ракет и дронов могут задействовать россияне и по каким целям — об этом в комментарии ТСН.ua озвучили свои прогнозы военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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«У врага накоплен боекомплект, есть в наличии. В последнее время, в сентябре и начале октября, россияне не так интенсивно использовали ракетное оружие — баллистику, аэробалистику, гиперзвуковые ракеты. Поэтому каждый день есть вероятность удара — возможно, сегодня, завтра или послезавтра», — высказывает свое мнение Александр Коваленко.

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Кроме того, он отмечает, что полетные задания для своей авиации за это время оккупанты точно имели возможность подготовить.

«Хотя в последнее время можно наблюдать, что не столь активны баллистические удары. Это может быть связано с тем, что мы действуем на их опережение. Были удары по позиционным районам размещения «Искандеров», по пусковым площадкам, о чем сообщали президент Украины и мониторинговые каналы. То есть, мы начали заранее получать информацию о выходе на марш ракетных комплексов «Искандер», — говорит Коваленко и уточняет, что одна из последних попыток России ударить баллистикой по Киеву была сорвана благодаря пролету украинских дронов над местоположением российских пусковых площадок.

Также он уточняет: «Что касается дронов. У россиян есть накопленные БПЛА. Преимущественно поршневые, обычные. Но есть и реактивные».

Массированная атака: какими могут быть цели на этот раз

«Среди целей — энергетика, теплообеспечение, водообеспечение, предприятия, имеющие отношение к военному комплексу, а также те, благодаря которым действует экономика. Еще могут попытаться ударить по мостам баллистикой», — говорит Коваленко.

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По мнению Коваленко, Киев пока останется одной из приоритетных целей для оккупантов.

«Но удары, мне кажется, могут быть нанесены по тем городам, куда смогут дотянуться, возможно, по Харькову, Одессе, Запорожью. Но для России сейчас важно отвлекать внимание собственного потребителя информационного фаст-фуда на то, как они терроризируют Киев. Это связано с отсутствием глобальных побед на поле боя. Там вообще ситуация складывается для них не лучшим образом. Особенно на Лиманском направлении, где идет операция «Вивальди» Третьего армейского корпуса и на других направлениях. Так что у россиян нет ничего положительного с фронта. Поэтому многие российские Z-военкоры паникуют, а это невозможно обойти стороной. Эту информационную волну Россия пытается перебить террором Киева», — говорит Коваленко.

Резюмируя, аналитик добавляет, что в Украине до сих пор не решен дефицит с противоракетами.

«Он, дефицит, как был, так и есть. Не масштабировано применение противодействия реактивным дронам. Поэтому это могут быть очень тяжелые осень и зима. Могу даже сказать так: это будет самый тяжелый осенне-зимний период с 2022 года», — говорит аналитик.

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Массированная атака в «подарок»: прогноз Селезнева

В свою очередь бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua не исключил, что следующий ракетный обстрел Украины может быть привязан ко дню рождения Путина.

«Вполне вероятно», — говорит он.

«Сегодня с утра появились сообщения, что враг переместил свои стратегические бомбардировщики. Есть также предупреждение от американского разведывательного сообщества о вероятности применения россиянами баллистики. Может быть и символизм — Путин склонен к таким «подаркам». Ресурсы для таких атак есть. Кроме того, снова возвращаются отключения электричества — я думаю, что из-за повреждения оборудования», — говорит Селезнев.

По его убеждению, в первую очередь россияне постараются атаковать нашу энергетику.

«Но некоторые закрытые мониторинговые каналы пишут, что целями могут стать мосты и другие объекты, центр столицы. К большому сожалению, у врага есть серьезный ресурс для осуществления атак в частности по определенным символическим объектам. Киев может остаться в приоритете», — говорит аналитик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может ударить уже этой ночью: мониторы назвали количество ракет и возможные цели. Мониторы предупреждают, что РФ стягивает стратегическую авиацию и готовит к запуску десятки ракет.

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