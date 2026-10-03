Ракета, способная долететь до Москвы, уже на подходе: Зеленский назвал термины для FP-9

Баллистическая ракета FP-9

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Украина планирует уже этой осенью завершить разработку новой дальнобойной ракеты FP-9, которая, по данным производителя Fire Point, будет иметь дальность, достаточную для поражения целей в Москве.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Reuters.

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На этой неделе Украина сообщила о первом боевом применении собственной баллистической ракеты FP-7 с дальностью около 250 км. Параллельно продолжается работа над более дальнобойной версией — FP-9.

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Зеленский рассказал, что лично звонил по телефону производителю, чтобы ускорить завершение разработки.

«Я спросил их: где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И FP-9 будет готова этой осенью, я уверен», – сказал президент.

По словам Зеленского, усиление украинских дальнобойных возможностей происходит на фоне новых российских атак и гибридных операций в Европе. Он считает, что Москва пытается запугать европейское население и ослабить поддержку Украины.

Россия такие обвинения отвергает.

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Президент также сообщил, что после переговоров с европейскими чиновниками в Брюсселе Украина нашла финансирование для выполнения заказов на беспилотники, необходимые для продления боевых действий в начале 2027 года.

Кроме того, украинская сторона вместе с европейскими партнерами работает над покрытием дефицита оборонного бюджета в 27 млрд долларов. По словам Зеленского, речь идет о сочетании внутреннего перераспределения средств, двусторонней помощи и использовании части кредитного финансирования ЕС.

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету FP-7

Напомним, Украина впервые успешно применила в боевых условиях собственную баллистическую ракету FP-7.

Как писал The Wall Street Journal, ракета способна наносить более мощные удары, чем дальнобойные дроны, а ее первое боевое применение стало важным шагом в восстановлении украинских ракетных способностей.

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FP-7 уже прошла испытание и находилась на стадии кодификации. В то же время темпы ее серийного производства могут оставаться ограниченными из-за возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

К слову, еще в августе бывший министр обороны Михаил Федоров заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты, поразившей цель без отклонений. Федоров также выразил мнение, что лучшим способом остановить российские удары является уничтожение вражеских пусковых команд с помощью собственной баллистики уже через несколько минут после вражеского запуска. Экс-министр информировал, что проект нуждается в завершении испытаний и переходе к боевому использованию.

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