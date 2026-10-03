- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 3 мин
Выезд мужчин 18-22 лет за границу: какие документы нужны и обязательно ли учиться
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включают право пересекать границу во время военного положения независимо от обучения или наличия отсрочки, однако обязаны предъявить загранпаспорт и военно-учетный документ.
Мужчины от 18 до 22 лет включительно могут пересекать государственную границу во время военного положения. Обучение в учебном заведении или наличие отдельного основания для отсрочки для такого выезда не требуется, однако на границе необходимо иметь определенные документы.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Правила пересечения государственной границы предусматривают, что во время военного положения ограничения на выезд не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно, за исключением отдельных категорий лиц, определенных пунктом 2-14 Правил. Соответствующая норма закреплена в пункте 2-19 постановления Кабинета Министров №57.
Можно ли уехать за границу в 22 года
Да. Формулировка «от 18 до 22 лет включительно» означает, что общее возрастное ограничение не применяется к мужчине до тех пор, пока ему не исполнилось 23 года.
В таком случае не имеет значения:
учится ли человек;
имеет ли он отдельное основание для отсрочки от призыва;
дает ли такая отсрочка право на пересечение границы;
состоит он на военном учете как призывник или военнообязанный.
Поэтому, например, завершение бакалаврата и период до поступления в магистратуру сами по себе не лишают 22-летнего мужчины права на выезд.
Какие документы нужны на границе
Для пересечения государственной границы мужчине в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь:
документ, дающий право на выезд из Украины, в том числе загранпаспорт;
военно-учетный документ.
Во время мобилизации у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на пунктах пропуска проверяют военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Если военно-учетный документ отсутствует или в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержатся сведения о розыске лица Национальной полицией, в выезде могут отказать.
Военно-учетный документ можно предъявить и в электронной форме в «Резерве+». Такой е-ВОД имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ, и проверяется по QR-коду.
Что меняется после 23 лет
После достижения 23-летнего возраста, общее исключение, установленное для мужчин от 18 до 22 лет включительно, уже не применяется.
Тогда возможность выезда во время военного положения зависит от наличия конкретного предусмотренного законодательством основания и необходимых подтверждающих документов. Правила отдельно регулируют выезд разных категорий мужчин, в том числе по семейным обстоятельствам, в связи с сопровождением определенных лиц, профессиональной деятельностью и в других предусмотренных законодательством случаях.
Таким образом, в 22 года мужчина может выехать за границу независимо от того, учится ли он в этот момент, — при условии соблюдения требований по документам и если на него не распространяются специальные ограничения.
Выезд за границу 2026 — последние новости
Ранее мы писали о том, что в 18 лет можно пересечь границу, но есть важный нюанс с военным учетом. По словам юриста Владислава Дерия, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.
Напомним, в Украине сформировалась правовая «серая зона» вокруг военно-учетного статуса мужчин в возрасте 23-24 лет. Они оказались в разрыве между государственными ограничениями и отсутствием защитных механизмов: выехать за границу уже не могут, но получить бронирование на работе им запрещено.