Выезд мужчин 18-22 лет за границу: какие документы нужны и обязательно ли учиться

Пересечение границы

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Мужчины от 18 до 22 лет включительно могут пересекать государственную границу во время военного положения. Обучение в учебном заведении или наличие отдельного основания для отсрочки для такого выезда не требуется, однако на границе необходимо иметь определенные документы.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Правила пересечения государственной границы предусматривают, что во время военного положения ограничения на выезд не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно, за исключением отдельных категорий лиц, определенных пунктом 2-14 Правил. Соответствующая норма закреплена в пункте 2-19 постановления Кабинета Министров №57.

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Можно ли уехать за границу в 22 года

Да. Формулировка «от 18 до 22 лет включительно» означает, что общее возрастное ограничение не применяется к мужчине до тех пор, пока ему не исполнилось 23 года.

В таком случае не имеет значения:

учится ли человек;

имеет ли он отдельное основание для отсрочки от призыва;

дает ли такая отсрочка право на пересечение границы;

состоит он на военном учете как призывник или военнообязанный.

Поэтому, например, завершение бакалаврата и период до поступления в магистратуру сами по себе не лишают 22-летнего мужчины права на выезд.

Какие документы нужны на границе

Для пересечения государственной границы мужчине в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь:

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документ, дающий право на выезд из Украины, в том числе загранпаспорт;

военно-учетный документ.

Во время мобилизации у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на пунктах пропуска проверяют военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Если военно-учетный документ отсутствует или в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержатся сведения о розыске лица Национальной полицией, в выезде могут отказать.

Военно-учетный документ можно предъявить и в электронной форме в «Резерве+». Такой е-ВОД имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ, и проверяется по QR-коду.

Что меняется после 23 лет

После достижения 23-летнего возраста, общее исключение, установленное для мужчин от 18 до 22 лет включительно, уже не применяется.

Тогда возможность выезда во время военного положения зависит от наличия конкретного предусмотренного законодательством основания и необходимых подтверждающих документов. Правила отдельно регулируют выезд разных категорий мужчин, в том числе по семейным обстоятельствам, в связи с сопровождением определенных лиц, профессиональной деятельностью и в других предусмотренных законодательством случаях.

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Таким образом, в 22 года мужчина может выехать за границу независимо от того, учится ли он в этот момент, — при условии соблюдения требований по документам и если на него не распространяются специальные ограничения.

Выезд за границу 2026 — последние новости

Ранее мы писали о том, что в 18 лет можно пересечь границу, но есть важный нюанс с военным учетом. По словам юриста Владислава Дерия, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

Напомним, в Украине сформировалась правовая «серая зона» вокруг военно-учетного статуса мужчин в возрасте 23-24 лет. Они оказались в разрыве между государственными ограничениями и отсутствием защитных механизмов: выехать за границу уже не могут, но получить бронирование на работе им запрещено.

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